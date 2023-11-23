15 стран приедут в Забайкалье на турнир по стрельбе из лука

В Чите состоятся международные соревнования на призы мастера спорта



Сильнейшие лучники из 15 стран приедут в Забайкальский край, чтобы показать своё мастерство на международном турнире по стрельбе из лука на призы заслуженного мастера спорта СССР Владимира Ешеева. Соревнования пройдут с 8 по 12 декабря.



Чита соберёт спортсменов из Азербайджана, Узбекистана, Белоруссии, Армении, Казахстана, Таджикистана, Пакистана, Польши, Китая, Южной Кореи, Турции, Туркменистана, Шри-Ланки и Колумбии. Около 400 человек подали заявки для участия в турнире.



Победитель соревнований получит 180 тысяч рублей, серебряный призёр – 150 тысяч рублей, а бронзовый – 120 тысяч рублей, тренер победителя – 100 тысяч рублей.



Соревнования проведут в физкультурно-оздоровительном комплексе «Университет» ЗабГУ, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.



Возрастное ограничение: 0+.

