В Чите состоятся международные соревнования на призы мастера спорта
Сильнейшие лучники из 15 стран приедут в Забайкальский край, чтобы показать своё мастерство на международном турнире по стрельбе из лука на призы заслуженного мастера спорта СССР Владимира Ешеева. Соревнования пройдут с 8 по 12 декабря.
Чита соберёт спортсменов из Азербайджана, Узбекистана, Белоруссии, Армении, Казахстана, Таджикистана, Пакистана, Польши, Китая, Южной Кореи, Турции, Туркменистана, Шри-Ланки и Колумбии. Около 400 человек подали заявки для участия в турнире.
Победитель соревнований получит 180 тысяч рублей, серебряный призёр – 150 тысяч рублей, а бронзовый – 120 тысяч рублей, тренер победителя – 100 тысяч рублей.
Соревнования проведут в физкультурно-оздоровительном комплексе «Университет» ЗабГУ, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.
Возрастное ограничение: 0+.
15 стран приедут в Забайкалье на турнир по стрельбе из лука
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