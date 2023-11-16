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В Чите создадут «Ледовую летопись Забайкалья»

В Чите создадут «Ледовую летопись Забайкалья»
Общество,  Фото:pixabay.com
В городе объявлен конкурс ледяных скульптур

«Ледовая летопись Забайкалья» – так называется конкурс на лучшее исполнение ледяных скульптур, который состоится на площади имени Ленина в городе Чита. Он пройдёт с 10 по 20 декабря и будет посвящён 370-летию вхождения Забайкалья в Российское государство.

- Основные цели и задачи конкурса – оформление главной площади краевого центра к новогодним праздникам, поддержка творческого потенциала художников и скульпторов города, развитие и поддержка художественной одарённости граждан, - сообщает пресс-служба администрации Читы.

К исполнению ледяной скульптуры допускаются как индивидуальные исполнители, так и команды. Участниками конкурса могут быть физические и юридические лица. С подробностями об участии в конкурсе и положением о нём можно ознакомиться на официальном сайте комитета культуры «Город Чита».

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Забайкальский край Чита конкурс ледовая скульптура

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