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Волейболисты Бурятии стали призёрами кубка СКФО

Волейболисты Бурятии стали призёрами кубка СКФО
Общество,  Фото:пресс-служба БГУ
В турнире участвовали команды вузов

Мужская сборная Бурятского госуниверситета имени Доржи Банзарова стала призёром открытого кубка Северо-Кавказского федерального округа по волейболу среди высших учебных заведений.

Соревнования среди мужских и женских команд вузов, посвящённые памяти доктора экономических наук Ахмеда Алиева, прошли с 26 по 28 октября в Махачкале. За почётный трофей боролись мужские команды из Махачкалы, Грозного, Нальчика и Улан-Удэ.

По итогам кубка сборная БГУ заняла 3 место, сообщает пресс-служба вуза.

Бурятия вузы кубок спорт волейбол

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