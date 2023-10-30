Волейболисты Бурятии стали призёрами кубка СКФО

В турнире участвовали команды вузов



Мужская сборная Бурятского госуниверситета имени Доржи Банзарова стала призёром открытого кубка Северо-Кавказского федерального округа по волейболу среди высших учебных заведений.



Соревнования среди мужских и женских команд вузов, посвящённые памяти доктора экономических наук Ахмеда Алиева, прошли с 26 по 28 октября в Махачкале. За почётный трофей боролись мужские команды из Махачкалы, Грозного, Нальчика и Улан-Удэ.



По итогам кубка сборная БГУ заняла 3 место, сообщает пресс-служба вуза.



