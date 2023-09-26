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В районе Бурятии участница трудового фронта отметила 90-летие

В районе Бурятии участница трудового фронта отметила 90-летие
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
С юбилеем поздравили Анну Чебунину

В Еравнинском районе Бурятии свой 90-летний юбилей отметила участник трудового фронта, ветеран труда Анна Андреевна Чебунина. Она родилась 23 сентября 1933 года в селе Ульдурга Еравнинского района в многодетной семье.

- В семье нас было 10 детей, я была вторым ребёнком. Закончила 8 классов. В тяжёлые военные годы работала вместе с взрослыми на полях, убирали овощи и т.д. С 14 лет работала в леспромхозе, валили лес, - вспоминает именинница. – После войны поступила и в 1953 закончила Татауровское училище, получила диплом «Тракторист-машинист широкого профиля». После окончания училища работала в колхозе «Ульдурга» трактористом. Стаж работы в колхозе 16 лет.

Как сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ, в 1959 году юбиляр вышла замуж за Григория Ивановича Чебунина. Они переехали жить в село Сосново-Озёрское, родили и воспитали 4 сыновей. До выхода на заслуженный отдых 30 лет отработала телефонисткой. После выхода на пенсию продолжила работать ещё 3 года.

- С юбилеем любимую маму, бабушку и прабабушку Анну Андреевну поздравляют семьи сыновей, 6 внуков и 7 правнуков. Живёт с младшим сыном Алексеем, который работает в Сосново-Озёрском сельском потребительском кооперативе сварщиком, - рассказали в отделе социальной защиты населения по Еравнинскому району. - В день рождения юбиляр приняла поздравления от земляков, представителей совета ветеранов и отдела социальной защиты населения. Ей вручили персональные поздравления от президента РФ В.В. Путина и главы Республики Бурятия А.С. Цыденова, а также сертификат на единовременную денежную выплату и памятные подарки.

Бурятия Еравнинский район юбилей долгожитель

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