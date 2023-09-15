15 сентября

14 сентября

Популярное

В Бурятии предоставят гранты молодым предпринимателям

В Бурятии предоставят гранты молодым предпринимателям
Общество,  Фото:pixabay.com
Объявлено о приёме заявок на участие в конкурсе грантов

В Бурятии стартовал приём заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление грантов в форме субсидий из республиканского бюджета социальным предприятиям и молодым предпринимателям в возрасте до 25 лет включительно. Требования к участникам конкурсного отбора и подробную информацию можно узнать на сайте министерства промышленности, торговли и инвестиций республики.

Грант предоставляется при условии софинансирования социальным предприятием расходов, связанных с реализацией проекта в сфере социального предпринимательства, или молодым предпринимателем расходов, связанных с реализацией проекта в сфере предпринимательской деятельности, в размере не менее 25% от размера расходов, предусмотренных на реализацию таких проектов и указанных в порядке о предоставлении грантов, которое также предоставляется в целях финансового обеспечения данных расходов. Указанное условие проверяется на любую дату в течение периода, равного 30 календарным дням, предшествующего дате подачи документов для получения гранта.

Максимальный размер гранта не может составлять более 500 тыс. рублей на одного получателя поддержки, при этом максимальный размер гранта может быть увеличен до 1 млн рублей за счёт дополнительного финансирования из республиканского бюджета (при наличии дополнительного финансирования). Минимальный размер гранта не может составлять менее 100 тыс. рублей на одного получателя

Для участия в конкурсном отборе участник отбора лично либо через уполномоченное лицо, действующее на основании доверенности в срок, указанный в объявлении о проведении конкурсного отбора, подаёт заявку в министерство промышленности. Конкурсные заявки завершат принимать 16 октября в 17:30.

Информация о результатах рассмотрения конкурсных заявок, размещается на едином портале при наличии технической возможности, и на сайте министерства в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения о предоставлении гранта.

Возрастное ограничение: 18+.
Бурятия гранты конкурс молодежь

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области родилась девочка по имени Осень
В Иркутской области родилась девочка по имени Осень
Общество, 15.09.2023
За лето в регионе было зарегистрировано более 6300 новорождённых
В Бурятии подвели итоги конкурсов старообрядческого фестиваля
В Бурятии подвели итоги конкурсов старообрядческого фестиваля
Общество, 15.09.2023
Семейские коллективы готовятся к фестивалю «Путь Аввакума»
Монголия соединяет пограничные пункты железными дорогами
Монголия соединяет пограничные пункты железными дорогами
Общество, 15.09.2023
Одну из новых линий введут в эксплуатацию в следующем квартале
В Иркутской области супруги отпраздновали 70-летие семьи
В Иркутской области супруги отпраздновали 70-летие семьи
Общество, 15.09.2023
Чета из Ангарска отметила «благодатную свадьбу»
В Бурятии ремонт региональной дороги отстаёт от графика на 3 месяца
В Бурятии ремонт региональной дороги отстаёт от графика на 3 месяца
Общество, 15.09.2023
Работы на объекте должны были завершить в 2026 году
В Бурятии возрождают литературное объединение «Баргузин»
В Бурятии возрождают литературное объединение «Баргузин»
Общество, 15.09.2023
Литобъединение работало в республике с середины 60-х до начала 90-х годов прошлого века
На Байкале исследовали глубоководную фауну озера
На Байкале исследовали глубоководную фауну озера
Общество, 15.09.2023
Учёные изучали рачков-бокоплавов и абиссальные виды рыб
Шахматист из Бурятии стал победителем кубка ВЭФ-2023
Шахматист из Бурятии стал победителем кубка ВЭФ-2023
Общество, 15.09.2023
Также за республикой – «серебро» в рапиде
В Бурятии изменится график работы четырёх музеев
В Бурятии изменится график работы четырёх музеев
Общество, 15.09.2023
Учреждения перейдут на зимнее расписание
Школьники Бурятии присоединились к профориентационному марафону
Школьники Бурятии присоединились к профориентационному марафону
Общество, 15.09.2023
Марафон «Россия – мои горизонты» проходил в онлайн-режиме
В заказнике в Бурятии установили режим тишины
В заказнике в Бурятии установили режим тишины
Общество, 15.09.2023
Наблюдать за птичками можно со смотровых площадок
В Улан-Удэ построят новое шестиэтажное здание Верховного суда
В Улан-Удэ построят новое шестиэтажное здание Верховного суда
Общество, 15.09.2023
Строительство обойдётся почти в 3 миллиарда рублей
В Улан-Удэ выдано свыше восьми тысяч водительских удостоверений
В Улан-Удэ выдано свыше восьми тысяч водительских удостоверений
Общество, 15.09.2023
40% из них получили водительские права после обучения в автошколе 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^