В Бурятии предоставят гранты молодым предпринимателям

Объявлено о приёме заявок на участие в конкурсе грантов



В Бурятии стартовал приём заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление грантов в форме субсидий из республиканского бюджета социальным предприятиям и молодым предпринимателям в возрасте до 25 лет включительно. Требования к участникам конкурсного отбора и подробную информацию можно узнать на сайте министерства промышленности, торговли и инвестиций республики.



Грант предоставляется при условии софинансирования социальным предприятием расходов, связанных с реализацией проекта в сфере социального предпринимательства, или молодым предпринимателем расходов, связанных с реализацией проекта в сфере предпринимательской деятельности, в размере не менее 25% от размера расходов, предусмотренных на реализацию таких проектов и указанных в порядке о предоставлении грантов, которое также предоставляется в целях финансового обеспечения данных расходов. Указанное условие проверяется на любую дату в течение периода, равного 30 календарным дням, предшествующего дате подачи документов для получения гранта.



Максимальный размер гранта не может составлять более 500 тыс. рублей на одного получателя поддержки, при этом максимальный размер гранта может быть увеличен до 1 млн рублей за счёт дополнительного финансирования из республиканского бюджета (при наличии дополнительного финансирования). Минимальный размер гранта не может составлять менее 100 тыс. рублей на одного получателя



Для участия в конкурсном отборе участник отбора лично либо через уполномоченное лицо, действующее на основании доверенности в срок, указанный в объявлении о проведении конкурсного отбора, подаёт заявку в министерство промышленности. Конкурсные заявки завершат принимать 16 октября в 17:30.



Информация о результатах рассмотрения конкурсных заявок, размещается на едином портале при наличии технической возможности, и на сайте министерства в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения о предоставлении гранта.



Возрастное ограничение: 18+.

