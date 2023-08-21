В Бурятии продолжатся дожди



В понедельник, 21 августа, в Бурятии ожидается переменная облачность и небольшие кратковременные дожди. Днём возможны грозы. Воздух в республике прогреется до +17, +22, а местами – лишь до +11, +16 градусов. Ветер северо-западный, 2-7 м/с с порывами до 14 м/с.



В Улан-Удэ преимущественно без осадков и от +18 до +20 градусов. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.