Юные забайкальские спортсмены победили на международном турнире в Маньчжурии
Команда читинской футбольной школы «Форвард» 2013 года рождения стала чемпионом международного турнира «Кубок снежного волка» в Китае. Соревнования прошли в Маньчжурии с 28 июля по 1 августа.
- Поездка в Китай удалась, ведь первое место – отличное, заслуженное достижение команды, тренера и каждого родителя. Горжусь «Форвардом-2013», – отметил руководитель школы Александр Ярош.
На групповом этапе соревнований «Форвард-2013» обыграл команды из Китая и Южной Кореи. В полуфинале была одержана победа над монгольскими юношами.
В решающем матче, который наименовался как «российский финал», забайкальцы оказались сильнее соперников из Улан-Удэ и увезли «Кубок снежного волка» в Читу. В честь победителей церемонию награждения начинали с российского гимна.
«Кубок снежного волка» в Маньчжурии разыграли впервые. В стартовом турнире приняли участие команды четырёх государств: Китая, России, Южной Кореи и Монголии, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.
Футболисты Читы и Улан-Удэ разыграли финал кубка в Китае
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