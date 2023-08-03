Футболисты Читы и Улан-Удэ разыграли финал кубка в Китае

Юные забайкальские спортсмены победили на международном турнире в Маньчжурии



Команда читинской футбольной школы «Форвард» 2013 года рождения стала чемпионом международного турнира «Кубок снежного волка» в Китае. Соревнования прошли в Маньчжурии с 28 июля по 1 августа.



- Поездка в Китай удалась, ведь первое место – отличное, заслуженное достижение команды, тренера и каждого родителя. Горжусь «Форвардом-2013», – отметил руководитель школы Александр Ярош.



На групповом этапе соревнований «Форвард-2013» обыграл команды из Китая и Южной Кореи. В полуфинале была одержана победа над монгольскими юношами.



В решающем матче, который наименовался как «российский финал», забайкальцы оказались сильнее соперников из Улан-Удэ и увезли «Кубок снежного волка» в Читу. В честь победителей церемонию награждения начинали с российского гимна.



«Кубок снежного волка» в Маньчжурии разыграли впервые. В стартовом турнире приняли участие команды четырёх государств: Китая, России, Южной Кореи и Монголии, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.



