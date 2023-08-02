Бурятия восстановила пострадавший от обстрелов ДК в подшефном районе ДНР

Дом культуры привели в порядок буквально за пару месяцев

















От обстрела весной также пострадали школа № 2 и детский садик «Сказка». Там успели заменить оконные блоки. По словам Луковникова, качеству ремонта объектов в Старобешевском районе уделяется пристальное внимание.



- 10 апреля украинские военные обстреляли Комсомольское предположительно из реактивной системы залпового огня HIMARS. В городе незамедлительно сформировали комиссию, чтобы оценить причинённый ущерб и объём восстановительных работ. Сейчас завершился ремонт ДК, ремонт школы ещё продолжается. Строители восстанавливают полы, стены и потолки. На объектах ежедневно находятся представители управления капитального строительства Бурятии, поэтому качество отвечает всем требованиям, – отметил зампред.



А ещё в Комсомольском и посёлке Старобешево обновили дорожное покрытие. По плану, все восстановительные работы в образовательных учреждениях района должны завершиться к сентябрю. От обстрела весной также пострадали школа № 2 и детский садик «Сказка». Там успели заменить оконные блоки. По словам Луковникова, качеству ремонта объектов в Старобешевском районе уделяется пристальное внимание.- 10 апреля украинские военные обстреляли Комсомольское предположительно из реактивной системы залпового огня HIMARS. В городе незамедлительно сформировали комиссию, чтобы оценить причинённый ущерб и объём восстановительных работ. Сейчас завершился ремонт ДК, ремонт школы ещё продолжается. Строители восстанавливают полы, стены и потолки. На объектах ежедневно находятся представители управления капитального строительства Бурятии, поэтому качество отвечает всем требованиям, – отметил зампред.А ещё в Комсомольском и посёлке Старобешево обновили дорожное покрытие. По плану, все восстановительные работы в образовательных учреждениях района должны завершиться к сентябрю.

В городе Комсомольское в Старобешевском районе ДНР завершился капитальный ремонт дома культуры. Им занималась компания из Бурятии, а контролировали ход работ зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников и сотрудники регионального управления капстроительства (УКС).Населённый пункт подвергся обстрелу в апреле – по нему нанесли удар ВСУ. Тогда пострадали жилые дома и ряд соцобъектов, включая местный ДК: повреждена оказалась центральная часть его фасада, а окна в здании выбило.После подготовительных работ в июне начались восстановительные, на которые ушло буквально два месяца. В ходе рабочего визита в Старобешевский район, над которым Бурятия взяла шефство прошлым летом, начальник УКС Анатолий Урбанов побывал в обновлённом ДК и лично проверил качество ремонта.- Посетил отремонтированный дом культуры в городе Комсомольское и осуществил приёмку. Строители привели его в порядок буквально за два месяца. Там заменили 26 больших арочных окон. Кроме того, при отделке оконных блоков восстановили часть фасада снаружи и частично отремонтировали стены внутри. Работы сделали качественно, – подчеркнул Урбанов.