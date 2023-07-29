В Бурятии стартовал приём заявок на научные гранты

Исследования поддержат по 16 направлениям



В Бурятии объявлен приём заявок на грантовый конкурс от организаций республики. Принять участие могут проекты, реализуемые на базе находящихся на территории республики российских научных организаций, образовательных организаций высшего образования и иных организаций, учредительными документами которых предусмотрена возможность выполнения научных исследований.



В 2024 году по конкурсу «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными научными группами» планируемый объём финансирования проектов составляет до 8 млн рублей. Научные работы поддержат по 16 направлениям.



Приоритетные направления поддерживаемых исследований:

1. Математическое и информационное моделирование систем и фундаментальных процессов;

2. Изучение современной геодинамики, геохимии, петрологии, геомагнетизма, геофизики, сейсмичности Байкальской рифтовой системы, влияние этих факторов на деятельность человека;

3. Исследование географических и гидрогеологических особенностей природных ландшафтов, поверхностных и подземных вод, динамики их изменения, геохимических, радиофизических, метеорологических характеристик Байкальской природной территории;

4. Исследование состава, структуры и закономерностей биологического разнообразия озера Байкал и Байкальского региона в контексте проблем его сохранения в условиях антропогенных нагрузок и глобальных климатических изменений;

5. Научные основы создания новых функциональных, композиционных материалов, покрытий, конструкций и высокотехнологичных процессов, корпускулярные, плазменные и лучевые источники для исследований и практики в интересах развития экономики Республики Бурятия;

6. Рациональное природопользование, разработка моделей устойчивого развития и экономических методов управления рациональным природопользованием Байкальского региона; оценка состояния природных комплексов и компонентов на особо охраняемых природных территориях Республики Бурятия;

7. Энергоэффективность и энергосберегающие, экологобезопасные технологии;

8. Комплексное исследование динамики исторического, социальноэкономического и межкультурного взаимодействия в Байкальском трансграничном регионе;

9. Биотехнологии, техника и технология для производства продуктов нового поколения на основе переработки природных ресурсов Байкальского региона;

10. Биомедицинские технологии и методы;

11. Разработка ресурсосберегающих агробиофармтехнологий для Байкальского региона;

12. Исследование лингвокультурных процессов, устного и письменного историко-культурного наследия народов Байкальского региона;

13. Фундаментальные проблемы образования, социальные проблемы здоровья и экологии человека;

14. Инфокоммуникационные технологии и цифровые решения в интересах развития Республики Бурятия;

15. Разработка технологий очистки и снижения загрязнений воздуха, воды и почвы в интересах улучшения экологической обстановки в Байкальском регионе;

16. Научные разработки в интересах специальной военной операции.



Заявители региональных конкурсов должны предоставить печатный экземпляр заявки Российского научного фонда в министерство образования РБ по адресу: 670001, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54, отдел науки и высшей школы, каб. 301. Приём бумажных экземпляров заявок на региональные конкурсы завершается 2 октября в 17:30 часов (по местному времени). Форма соглашения с министерством будет размещена на сайте ведомства, сообщает его пресс-служба.



