В Улан-Удэ на несколько дней изменилось движение трамваев



Жителям бурятской столицы напомнили, что с 21 июля в городе изменилось движение трамваев, следующих по маршрутам № 1 и 2. Причина тому – масштабная реконструкция тепломагистрали № 3 и перекрытие трамвайных путей на пересечении улиц Юного Коммунара и Пушкина.



Вагоны курсируют по обычному маршруту с сохранением прежнего интервала, но без захода на «Шишковку». Ещё один трамвай – № 5 – пока приостановил работу. Это продлится до пяти утра 25 июля.



Кроме того, с 17-го числа из-за перекрытия дороги на перекрёстке Пушкина-Добролюбова подкорректировали движение личного и общественного транспорта. До 5 августа автобусы № 57, 95, 97 и 97 «квартал» будут следовать в объезд через улицы Хоца Намсараева и Жуковского и далее – по утверждённой схеме.









Сейчас также прорабатывается вопрос об открытии участка на пересечении Гагарина и улицы Коллективная до Гагарина, 64а. Об этом сообщили в администрации Железнодорожного района.