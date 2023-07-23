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В Улан-Удэ на несколько дней изменилось движение трамваев

В Улан-Удэ на несколько дней изменилось движение трамваев
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они временно перестали заезжать на Шишковку

Жителям бурятской столицы напомнили, что с 21 июля в городе изменилось движение трамваев, следующих по маршрутам № 1 и 2. Причина тому – масштабная реконструкция тепломагистрали № 3 и перекрытие трамвайных путей на пересечении улиц Юного Коммунара и Пушкина.

Вагоны курсируют по обычному маршруту с сохранением прежнего интервала, но без захода на «Шишковку». Ещё один трамвай – № 5 – пока приостановил работу. Это продлится до пяти утра 25 июля.

Кроме того,  с 17-го числа из-за перекрытия дороги на перекрёстке Пушкина-Добролюбова подкорректировали движение личного и общественного транспорта. До 5 августа автобусы № 57, 95, 97 и 97 «квартал» будут следовать в объезд через улицы Хоца Намсараева и Жуковского и далее – по утверждённой схеме.


Сейчас также прорабатывается вопрос об открытии участка на пересечении Гагарина и улицы Коллективная до Гагарина, 64а. Об этом сообщили в администрации Железнодорожного района.
трамвай транспорт дороги ремонт

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