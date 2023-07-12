Стартовал отбор Байкальского питчинга кинопроектов

Призовой фонд составляет 700 тысяч рублей



Отборочный этап Байкальского питчинга кинопроектов проходит в Иркутске с 7 июля по 24 августа. Оргкомитет объявит шорт-лист 1 сентября. Защита проектов состоится 20 сентября в рамках 22-го Байкальского международного кинофестиваля «Человек и Природа» имени В. Г. Распутина. Приём заявок осуществляется через онлайн-платформу.



Призовой фонд питчинга составляет 700 тысяч рублей. К участию принимаются заявки от дебютантов, граждан или коллектива в возрасте до 35 лет на момент проведения питчинга (20 сентября 2023 года), принимавших участие на момент подачи заявки как сценарист/режиссёр/продюсер:

- не более чем в одном полнометражном фильме и не более чем в 5 короткометражных фильмах, не считая студенческих работ, в категории «Игровое кино»;

- не более чем в 3 документальных фильмах, не считая студенческих работ, в категории «Документальное кино». Допускается подача от одного или группы сценаристов, а также от режиссёров и продюсеров не более 2-х заявок. В случае подачи заявки от группы лиц, автором (сценарист/режиссёр/продюсер) заявки должен быть член группы, чей возраст не превышает 35 лет.



К рассмотрению принимаются работы в категориях:

- Игровое кино – синопсисы/сценарии игровых фильмов продолжительностью до 30 минут и синопсисы/сценарии полнометражных игровых фильмов. Размер приза составляет 300 тысяч рублей на частичную или полную реализацию проекта (150 тысяч рублей в денежном эквиваленте; 150 тысяч рублей сертификатом на техническое сопровождение проекта);

- Документальное кино — синопсисы и режиссёрские экспликации/сценарии документальных фильмов. Размер приза составляет 300 тысяч рублей на частичную или полную реализацию проекта (150 тысяч рублей в денежном эквиваленте; 150 тысяч рублей сертификатом на техническое сопровождение проекта).



Также впервые в этом году утверждён специальный приз имени Леонида Гайдая в размере 100 тысяч рублей сертификатом на техническое сопровождение проекта. Заявки и сценарии принимаются на русском языке.



- К рассмотрению принимаются работы, съёмки которых предполагается осуществить на территории Иркутской области, других субъектах восточной части Сибирского федерального округа и западной части Дальневосточного федерального округа или в копродукции с иркутскими кинематографистами, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



Напомним, что Байкальский международный кинофестиваль «Человек и Природа» имени В.Г. Распутина был основан в 1999 году. Финансовое вознаграждение за гран-при фестиваля составляет 300 тысяч рублей. За фильм, в котором наиболее остро представлены актуальные экологические проблемы, на кинофоруме присуждается приз «Байкал». Также участникам вручаются специальные призы молодёжного жюри, СМИ-сообщества, зрительских симпатий.



Возрастное ограничение: 18+.



