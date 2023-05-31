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В Улан-Удэ на Шишковке строят детский сад

В Улан-Удэ на Шишковке строят детский сад
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Он будет рассчитан на 240 мест

В Улан-Удэ на улице Менжинского, возле школы №48, идёт строительство детского сада. Он будет состоять из пяти блоков и рассчитан на 240 мест, сообщили в мэрии.

Сейчас строители выполняют кирпичную кладку, бетонируют подпорные стенки, монтируют наружные сети, выполняют работы по вертикальной планировке. Также уже начались отделочные работы.


Возводит учреждение подрядная организация ООО «Байкалсити». Ввод объекта в эксплуатацию планируется до конца 2023 года.

Детсад строится по типовому проекту – в каждой группе предусмотрены игровые, спальни, раздевальные, буфетные, санузлы, также здесь будут музыкальные залы, залы для физкультурных занятий, кабинет логопеда и помещение пищеблока.

Также в городе идёт строительство детсадов по улицам Гармаева и Юности. Учреждения возводят в рамках реализации госпрограммы РФ «Развитие образования» и госпрограммы «Развитие образования и науки Республики Бурятия».

В прошлом году в столице Бурятии в рамках нацпроекта «Демография» открылось пять детских садов по ул. Боевой, в мкр Дивизионный, Забайкальский, на улицах Лермонтова и Конечная. В целом за три года по нацпроекту «Демография» в столице Бурятии построено 19 дошкольных учреждений, благодаря чему актуальная очередь в детские сады сократилась в 15 раз.
детские сады

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