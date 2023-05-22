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В Бурятии похоронят погибшего на Украине 34-летнего мобилизованного

В Бурятии похоронят погибшего на Украине 34-летнего мобилизованного
Общество,  Фото:«Прибайкалье-инфо 24/7»
Его посмертно наградили орденом Мужества

В понедельник, 22 мая, в Прибайкальском районе Бурятии проводят в последний путь 34-летнего Александра Красикова. Его жизнь оборвалась 13 мая – наш земляк погиб при выполнении боевого задания во время специальной военной операции.

Прощание с ним пройдёт в селе Турунтаево. Оно начнётся в местном доме культуры, сообщается в группе «Прибайкалье-инфо 24/7».

Александр родился в Турунтаево 9 мая 1989 года. В 2006-ом он служил в армии. В сентябре 2022-го попал под объявленную в стране частичную мобилизацию.

Красикова посмертно наградили орденом Мужества.
смерть

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