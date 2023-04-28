Охотникам напоминают про возврат разрешений
24 апреля в Бурятии закрылся сезон охоты на добычу глухаря и тетерева по первой зоне. Это Бичурский, Джидинский, Заиграевский, Закаменский, Иволгинский, Кабанский, Кижингинский, Кяхтинский, Мухоршибирский, Селенгинский, Тарбагатайский и Хоринский районы.
Возврат разрешений необходимо осуществить в 20-дневный срок, то есть до 14 мая. Напомним, что гражданин, не направивший сведения о добытых охотничьих ресурсах в сроки, предусмотренные ранее выданным разрешением, в автоматическом режиме программой ГИС «Охота Республики Бурятия» будет лишён возможности получить разрешение на охоту в течение года при подаче заявлений на получение такой услуги.
Возврат разрешений осуществляется по месту их получения. Если разрешения выписаны на территорию общедоступных охотугодий, то возврат осуществляется в Бурприроднадзор. Если разрешение получено в закреплённых охотугодьях, то возврат необходимо осуществлять юридическому лицу, у которого оно было получено. Об этом сообщили в Бурприроднадзоре.
В районах Бурятии завершился сезон охоты на глухаря и тетерева
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