В районах Бурятии завершился сезон охоты на глухаря и тетерева

Охотникам напоминают про возврат разрешений



24 апреля в Бурятии закрылся сезон охоты на добычу глухаря и тетерева по первой зоне. Это Бичурский, Джидинский, Заиграевский, Закаменский, Иволгинский, Кабанский, Кижингинский, Кяхтинский, Мухоршибирский, Селенгинский, Тарбагатайский и Хоринский районы.



Возврат разрешений необходимо осуществить в 20-дневный срок, то есть до 14 мая. Напомним, что гражданин, не направивший сведения о добытых охотничьих ресурсах в сроки, предусмотренные ранее выданным разрешением, в автоматическом режиме программой ГИС «Охота Республики Бурятия» будет лишён возможности получить разрешение на охоту в течение года при подаче заявлений на получение такой услуги.



Возврат разрешений осуществляется по месту их получения. Если разрешения выписаны на территорию общедоступных охотугодий, то возврат осуществляется в Бурприроднадзор. Если разрешение получено в закреплённых охотугодьях, то возврат необходимо осуществлять юридическому лицу, у которого оно было получено. Об этом сообщили в Бурприроднадзоре.



