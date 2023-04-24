Мероприятие состоялось на прошлой неделе в Индии
Представители от Буддийской традиционной Сангхи России приняли участие во всемирном буддийском саммите, который проходил с 20 по 21 апреля в Индии, в Нью-Дели. Участниками стали ламы Раднажаб Содномов и Дандар Зодбоев – преподаватели Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» в Бурятии.
Как сообщает пресс-служба Сангхи, этот международный саммит – первое в своём роде мероприятие, в котором приняли участие ведущие буддийские лидеры со всего мира. Саммит был посвящён ответу буддизма на основные глобальные вызовы.
На саммит прибыло более 170 делегатов из 30 стран мира, среди них выдающиеся буддийские ламы, учёные, послы и дипломаты. Участие в нём также принял Далай-лама XIV, а торжественное открытие посетил премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Двухдневный саммит проводился на тему «Ответы на современные вызовы: от философии к практике». В рамках мероприятия состоялись различные дискуссии по вопросам мира, окружающей среды, морали, здоровья, устойчивого развития. Также были организованы специальные выставки.
Ламы Бурятии приняли участие во всемирном буддийском саммите
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