24 апреля

23 апреля

Популярное

Ламы Бурятии приняли участие во всемирном буддийском саммите

Ламы Бурятии приняли участие во всемирном буддийском саммите
Общество,  Фото:Буддийская традиционная Сангха России
Мероприятие состоялось на прошлой неделе в Индии

Представители от Буддийской традиционной Сангхи России приняли участие во всемирном буддийском саммите, который проходил с 20 по 21 апреля в Индии, в Нью-Дели. Участниками стали ламы Раднажаб Содномов и Дандар Зодбоев – преподаватели Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» в Бурятии.

Как сообщает пресс-служба Сангхи, этот международный саммит – первое в своём роде мероприятие, в котором приняли участие ведущие буддийские лидеры со всего мира. Саммит был посвящён ответу буддизма на основные глобальные вызовы.

На саммит прибыло более 170 делегатов из 30 стран мира, среди них выдающиеся буддийские ламы, учёные, послы и дипломаты. Участие в нём также принял Далай-лама XIV, а торжественное открытие посетил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Двухдневный саммит проводился на тему «Ответы на современные вызовы: от философии к практике». В рамках мероприятия состоялись различные дискуссии по вопросам мира, окружающей среды, морали, здоровья, устойчивого развития. Также были организованы специальные выставки.

Бурятия Сангха буддизм саммит

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Старшеклассники Бурятии посоревнуются в чтении вслух
Старшеклассники Бурятии посоревнуются в чтении вслух
Общество, 24.04.2023
В республике проведут чемпионат «Страница»
На Забайкалье и Бурятию опустится «Ночь географии»
На Забайкалье и Бурятию опустится «Ночь географии»
Общество, 24.04.2023
Акция пройдёт по всей России 2 июня
Музыканты России соберутся на «Байкальские духовые Ассамблеи»
Музыканты России соберутся на «Байкальские духовые Ассамблеи»
Общество, 24.04.2023
В Иркутске пройдёт всероссийский фестиваль-конкурс духового и инструментального исполнительства
В Улан-Удэ прочитают Цыден-Жапа Жимбиева
В Улан-Удэ прочитают Цыден-Жапа Жимбиева
Общество, 24.04.2023
В столице республики стартовала литературная акция
Ламы Бурятии приняли участие во всемирном буддийском саммите
Ламы Бурятии приняли участие во всемирном буддийском саммите
Общество, 24.04.2023
Мероприятие состоялось на прошлой неделе в Индии
В Братске реконструируют аэродром
В Братске реконструируют аэродром
Общество, 24.04.2023
Начались подготовительные работы для реконструкции аэродромной инфраструктуры
В Улан-Удэ провели районные «Зарницы»
В Улан-Удэ провели районные «Зарницы»
Общество, 24.04.2023
Победителями стали школы №8, №26 и №56
В Улан-Удэ определили лучший хор педагогов
В Улан-Удэ определили лучший хор педагогов
Общество, 24.04.2023
Победителем «Педагогической весны» стала школа №9
Неадекватная женщина кидалась на ребёнка в Улан-Удэ
Неадекватная женщина кидалась на ребёнка в Улан-Удэ
Общество, 24.04.2023
За мальчика заступилась неравнодушная горожанка
Жителей Бурятии обеспокоило озеро, зарастающее тиной
Жителей Бурятии обеспокоило озеро, зарастающее тиной
Общество, 24.04.2023
«Летом невозможно ни купаться, ни проплыть на лодке», - сетуют хоринцы
Композиторов приглашают написать музыку для бурятского танца
Композиторов приглашают написать музыку для бурятского танца
Общество, 24.04.2023
За каждое призовое место предусмотрен денежный приз в 60 тысяч рублей
В районе Бурятии супруги отметили «золотую свадьбу»
В районе Бурятии супруги отметили «золотую свадьбу»
Общество, 24.04.2023
С круглой датой поздравили чету из Баргузинского района
В вузах ДФО хотят создать патриотические объединения студентов
В вузах ДФО хотят создать патриотические объединения студентов
Общество, 24.04.2023
Властям нужны люди, которые «вместе с нами»
Детей Бурятии прооперировал известный детский лор-врач
Детей Бурятии прооперировал известный детский лор-врач
Общество, 24.04.2023
Также он поделился опытом с коллегами по лечению и реабилитации детей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^