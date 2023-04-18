В Бурятии будут выводить из пробирки скот с заданным полом





Трансплантацию эмбрионов КРС молочного и мясного направления пока провели в двух хозяйствах Бурятии, которые находятся в Кабанском и Бичурском районах. Эмбрионы получили от высокоценных родительских пар чёрно-пестрой, симментальской и казахской белоголовой пород.



Он добавил, что в мясном скотоводстве целесообразно выращивание именно быков-производителей из сиксированных эмбрионов. Их покупка субсидируется государством в размере 95%.