В Бурятии будут выводить из пробирки скот с заданным полом

Недавно в Кабанском районе Бурятии на свет появился телёнок «из пробирки». Его зачали с помощью трансплантации эмбрионов крупного рогатого скота. Малыш, которому всего неделя, питается молоком коровы-реципиента, получая таким образом пассивный иммунитет. Это нужно, чтобы приспособиться к местным условиям обитания.
Первичный осмотр специалистов Госплемслужбы показал: первый в республике телёнок-эмбриотрансферт соответствует всем нормам и даже превосходит своих сверстников по внешним характеристикам. По словам главы Минсельхоза Бурятии и зампреда правительства РБ по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Галсана Дареева, трансплантация эмбрионов – один из биотехнологических методов для улучшения качественных и продуктивных свойств крупного рогатого скота.
- Этот способ позволяет получить чистопородное потомство от практически любой коровы-реципиента. Главное, чтобы она была здорова и соответствовала по размерам будущему плоду, – пояснил Галсан Дареев.
Трансплантация эмбрионов помогает быстрее сформировать качественное племенное ядро в республике, что важно для роста мясной и молочной продуктивности КРС, подчеркнул министр.
- Другой немаловажный момент для наших аграриев – племпродажа скота за пределы Бурятии, в том числе – на экспорт. Следующим этапом станет трансплантация сиксированных эмбрионов, то есть эмбрионов с уже заданным полом – например, бычков, – рассказал он.
Трансплантацию эмбрионов КРС молочного и мясного направления пока провели в двух хозяйствах Бурятии, которые находятся в Кабанском и Бичурском районах. Эмбрионы получили от высокоценных родительских пар чёрно-пестрой, симментальской и казахской белоголовой пород.
Он добавил, что в мясном скотоводстве целесообразно выращивание именно быков-производителей из сиксированных эмбрионов. Их покупка субсидируется государством в размере 95%.
Он добавил, что в мясном скотоводстве целесообразно выращивание именно быков-производителей из сиксированных эмбрионов. Их покупка субсидируется государством в размере 95%.