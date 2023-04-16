В Бурятии рассказали, как поживает первый телёнок «из пробирки»



Преподаватели технологического факультета Бурятской государственной сельхозакадемии (БГСХА) недавно побывали в Кабанском районе. Там они наблюдали за появлением на свет телёнка «из пробирки», которого Преподаватели технологического факультета Бурятской государственной сельхозакадемии (БГСХА) недавно побывали в Кабанском районе. Там они наблюдали за появлением на свет телёнка «из пробирки», которого зачали с помощью трансплантации эмбрионов крупного рогатого скота, сообщили ранее в группе «Кабанск-инфо.24/7» со ссылкой на БГСХА.



Там же опубликовали фото с коровьим детёнышем в первые минуты его начинающейся жизни. Он родился на одном из ведущих сельхозпредприятий республики.





Первому телёнку-эмбриотрансферту пока всего шесть дней. Первичный осмотр специалистов Госплемслужбы показал, что он соответствует всем нормам. Малыш питается молоком коровы-реципиента, получая таким образом пассивный иммунитет, чтобы приспособиться к местным условиям обитания.













- Новорожденный бычок существенно превосходит своих сверстников по внешним характеристикам, показывает интенсивный рост и хороший набор веса, – рассказали в Минсельхозпроде РБ.



Там напомнили, что сегодня в Бурятии развивается технология трансплантации эмбрионов крупного рогатого скота. Её впервые провели в июле 2022-го – причём весьма успешно. Это нужно для формирования качественного племенного ядра в молочном и мясном скотоводстве республики. Так в регионе хотят скорейшими темпами нарастить высокопродуктивное стадо для племпродажи, в том числе – за рубеж.



- На сегодня поступают заявки на трансплантацию эмбрионов и от других хозяйств республики. Фермеры могут получить субсидии размером в 95% на покупку эмбрионов, – рассказал руководитель Госплемслужбы Баир Ласаранов.



Трансплантацию эмбрионов КРС молочного и мясного направления пока провели в двух хозяйствах Бурятии, которые находятся в Кабанском и Бичурском районах. Эмбрионы получили от высокоценных родительских пар чёрно-пестрой, симментальской и казахской белоголовой пород.