В Бурятии родился телёнок «из пробирки»

Специалисты уже назвали этот случай уникальным









Преподаватели технологического факультета Бурятской государственной сельхозакадемии (БГСХА) недавно побывали в Кабанском районе. Там они наблюдали за появлением на свет телёнка «из пробирки». Его зачали с помощью трансплантации эмбрионов крупного рогатого скота, сообщили в группе «Кабанск-инфо.24/7» со ссылкой на БГСХА.Коровий детёныш родился на одном из ведущих сельхозпредприятий республики.- В ходе командировки мы проводили работы по договору по племенной работе со стадом черно-пёстрой породы и стали свидетелями пока уникального для Бурятии случая – рождения телёнка от трансплантации эмбрионов, – рассказала преподаватель сельхозакадемии Светлана СвириденкоВ «Кабанск-инфо.24/7» опубликовали фото с животным. На кадрах – первые минуты его начинающейся жизни.