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В пригороде Улан-Удэ покажут выставку кукол

В пригороде Улан-Удэ покажут выставку кукол
Общество,  Фото:pixabay.com
Вход на мероприятие будет бесплатным

Завтра, 7 апреля, в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии состоится выставка кукол из частных коллекций. Мероприятие пройдёт с 12:00 до 17:00 в культурно-досуговом центре «Родник».

На выставке будет представлено более 200 кукол. В том числе будут куклы в нарядах ручной работы.

Вход на выставку свободный, сообщает пресс-служба КДЦ.

Возрастное ограничение: 0+.
Бурятия Тарбагатайский район выставка куклы

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