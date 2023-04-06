В пригороде Улан-Удэ покажут выставку кукол

Вход на мероприятие будет бесплатным



Завтра, 7 апреля, в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии состоится выставка кукол из частных коллекций. Мероприятие пройдёт с 12:00 до 17:00 в культурно-досуговом центре «Родник».



На выставке будет представлено более 200 кукол. В том числе будут куклы в нарядах ручной работы.



Вход на выставку свободный, сообщает пресс-служба КДЦ.



Возрастное ограничение: 0+.

