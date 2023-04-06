В пригороде Улан-Удэ покажут выставку кукол

Вход на мероприятие будет бесплатным
Завтра, 7 апреля, в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии состоится выставка кукол из частных коллекций. Мероприятие пройдёт с 12:00 до 17:00 в культурно-досуговом центре «Родник».
На выставке будет представлено более 200 кукол. В том числе будут куклы в нарядах ручной работы.
Вход на выставку свободный, сообщает пресс-служба КДЦ.
Возрастное ограничение: 0+.
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Общество, Фото:
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