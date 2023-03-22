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Школьные музеи Бурятии приглашают на всероссийский конкурс

Школьные музеи Бурятии приглашают на всероссийский конкурс
Общество,  Фото:Музей Победы
Им нужно показать свои лучшие проекты по истории Отечества

Музей Победы в Москве приглашает принять участие во всероссийском конкурсе «Школьный музей - взгляд в будущее». Конкурс призван выявить лучшие образовательные практики и культурно-выставочные мероприятия на площадках школьных музеев, сообщают организаторы.

Принять участие в творческом состязании могут объединенные детско-взрослые команды в составе четырех человек (1 педагог и 3 учащихся 1-11 классов). Заявки принимаются до 31 мая 2023 года. Командам нужно прислать видео, сценарии уроков, классных часов, проектов в школьном музее, направленных на популяризацию памятных дат истории Отечества и творчества видных деятелей российской истории и культуры.

Конкурс проводится по трем номинациям: «Предметные уроки в школьном музее», «Разговоры о важном» в школьном музее», «Классный час в школьном музее».

1 августа будут подведены итоги конкурса и объявлены 50 команд-победителей.

Материалы конкурса дополнят интерактивную карту на сайте «Школьный музей Победы», и войдут в итоговый сборник лучших региональных образовательно-просветительских практик и культурно-выставочных мероприятий.

28-29 октября состоится торжественное награждение победителей конкурса в рамках ежегодного всероссийского съезда «Школьный музей Победы» в Музее Победы в Москве.


Возрастное ограничение 6+
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