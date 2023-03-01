На реках в Бурятии начали пилить лёд

Его режут для предотвращения заторов и подтоплений





На реках Бурятии стартовали ледорезные работы. Они проводятся на участках с естественным сужением русла, крутыми поворотами, излучинами и в районах мостовых переходов. Об этом сообщил на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС начальник отдела гражданской обороны и защиты населения республиканского управления МЧС Жаргал Дагбаев- Для предупреждения заторов на реках применяются различные методы – взрывные работы, чернение льда, его разрушение ледоколами. Однако в Бурятии – в частности, на Селенге – они не используются по экологическим соображениям. Эта река является крупнейшим притоком Байкала и важным рыбохозяйственным объектом. Ежегодно в Селенге происходит нерест омуля, – пояснил Дагбаев.В южных и центральных районах реки вскроются до наступления апреля, в северных – к маю. Лёд режут и на опасных участках около населённых пунктов в трёх районах и в столице республики – от села Ганзурино в Иволгинском районе до Ильинки – в Прибайкальском. Их общая протяжённость – 42 с половиной километра.Резка льда позволит уберечь от затопления во время ледохода более 400 домов, в которых проживает свыше 1300 человек. Из республиканского бюджета на эти цели выделили 7 миллионов рублей.Мероприятия, призванные предотвратить заторы на реках, проводятся каждый год – начиная с 2011-го. Для этого вдоль течения реки в толще льда с помощью специального землеройного оборудования, смонтированного на колёсном тракторе, делают траншеи глубиной до одного метра и шириной до 50-ти сантиметров общей длиной 42 с лишним километра.Все работы – от разметки и прокладки маршрутов до непосредственно самой распиловки – занимают примерно месяц и проводятся в марте. Это делают в рамках государственной программы «Безопасность жизнедеятельности». Средства на это закладывают в казне ежегодно.