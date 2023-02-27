На выходных с улиц Улан-Удэ вывезли 111 КамАЗов снега

Коммунальщики усиленно убирают городские улицы





На минувших выходных с улиц бурятской столицы вывезли 111 полных КамАЗов снега. Он начал подтаивать с наступлением тепла, сообщили в комбинате по благоустройству (КБУ).- Мы усиленно очищаем пешеходные зоны, чтобы люди могли комфортно и безопасно передвигаться по улицам, – пояснил и. о. директор КБУ Александр Солдаткин. – Днём работы в основном проводятся ручным способом, а в ночное время тротуары подметают мини-тракторы.На праздниках в порядок привели два городских сквера – «Журавли» и на улице Ткацкая. Кроме того, коммунальщики расчистили пешеходные дорожки на 29 улицах, включая Сухэ-Батора, Ленина, Куйбышева, Борсоева, Балтахинова, Кундо, Керамическая, Радикальцева, Ключевская, Сахьяновой, Терешковой, Бабушкина, Музейная, Комарова, Гарнаева, Столичная и Туполева, а также на проспектах Победы и 50-летия Октября.За уборку снега на придомовых территориях отвечают управляющие компании и ТСЖ, а возле зданий – их собственники, напомнили в комбинате.