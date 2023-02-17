Зрителями концерта станут военнослужащие, ветераны боевых действий и семьи участников СВО
Митинг-концерт, посвящённый Дню защитника Отечества, состоится 22 февраля в Улан-Удэ. Концерт пройдёт в физкультурно-спортивном комплексе при участии знаменной группы 36 общевойсковой армии, а также 11 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. В этот вечер отличившимся военнослужащим вручат воинские награды.
В концерте примут участие именитые звёзды бурятской эстрады: Тимур Болотов, Валико Гаспарян, Чингис Раднаев, Сергей Плотников, Гэсэр Холхоев, Сэсэг Аюшеева, Елена Шашина, группа «Третий регион», трио «Забава» и другие.
В фойе ФСК расположится фотовыставка «Жены героев». На изображениях будут фотографии жён военных и их супруги в рисунках Солбона Лыгденова.
– Бурятия присоединилась к российскому фотопроекту «Жёны героев», где жёны участников спецоперации фотографируются в парадных кителях супругов с их наградами. Проект первоначально появился в Самарской области, в Бурятии проект реализуется при поддержке правительства и регионального «Народного фронта», – пояснила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.
Вход на мероприятие осуществляется по пригласительным билетам, сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.
Возрастное ограничение: 12+.
В Улан-Удэ проведут митинг-концерт ко Дню защитника Отечества
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
К участию приглашаются исполнители, мастера и композиторы
Четвёртый этап состоится в эту субботу в окрестностях Улан-Удэ
Соревнования запланированы на конец марта
Зрителями концерта станут военнослужащие, ветераны боевых действий и семьи участников СВО
Им рекомендуют посетить обряд «Сан салыры» у строящегося буддийского храма-монастыря
Лесовосстановление в бухте Песчаная проводится на месте лесного пожара 2015 года
Увидеть его можно будет 21 февраля
В нём принимают как бездомных животных, так и тех, от кого отказались владельцы
На чемпионат, который принимал Улан-Удэ, съехались сильнейшие борцы из шести дальневосточных регионов. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В других городах России новый «Адмирал» ещё не эксплуатировался
Соревнования проводились в городе Закаменск
Работы проведут в селе Могсохон
Молебны состоятся в Корсукской долине
Спортсмены республики завоевали 14 наград
Особое внимание учреждение уделит юбилею республики