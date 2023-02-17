В Улан-Удэ проведут митинг-концерт ко Дню защитника Отечества

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Зрителями концерта станут военнослужащие, ветераны боевых действий и семьи участников СВО



Митинг-концерт, посвящённый Дню защитника Отечества, состоится 22 февраля в Улан-Удэ. Концерт пройдёт в физкультурно-спортивном комплексе при участии знаменной группы 36 общевойсковой армии, а также 11 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. В этот вечер отличившимся военнослужащим вручат воинские награды.



В концерте примут участие именитые звёзды бурятской эстрады: Тимур Болотов, Валико Гаспарян, Чингис Раднаев, Сергей Плотников, Гэсэр Холхоев, Сэсэг Аюшеева, Елена Шашина, группа «Третий регион», трио «Забава» и другие.



В фойе ФСК расположится фотовыставка «Жены героев». На изображениях будут фотографии жён военных и их супруги в рисунках Солбона Лыгденова.



– Бурятия присоединилась к российскому фотопроекту «Жёны героев», где жёны участников спецоперации фотографируются в парадных кителях супругов с их наградами. Проект первоначально появился в Самарской области, в Бурятии проект реализуется при поддержке правительства и регионального «Народного фронта», – пояснила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.



Вход на мероприятие осуществляется по пригласительным билетам, сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.



Возрастное ограничение: 12+.



