17 февраля

16 февраля

Популярное

В Улан-Удэ проведут митинг-концерт ко Дню защитника Отечества

В Улан-Удэ проведут митинг-концерт ко Дню защитника Отечества
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Зрителями концерта станут военнослужащие, ветераны боевых действий и семьи участников СВО

Митинг-концерт, посвящённый Дню защитника Отечества, состоится 22 февраля в Улан-Удэ. Концерт пройдёт в физкультурно-спортивном комплексе при участии знаменной группы 36 общевойсковой армии, а также 11 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. В этот вечер отличившимся военнослужащим вручат воинские награды.

В концерте примут участие именитые звёзды бурятской эстрады: Тимур Болотов, Валико Гаспарян, Чингис Раднаев, Сергей Плотников, Гэсэр Холхоев, Сэсэг Аюшеева, Елена Шашина, группа «Третий регион», трио «Забава» и другие.

В фойе ФСК расположится фотовыставка «Жены героев». На изображениях будут фотографии жён военных и их супруги в рисунках Солбона Лыгденова.

– Бурятия присоединилась к российскому фотопроекту «Жёны героев», где жёны участников спецоперации фотографируются в парадных кителях супругов с их наградами. Проект первоначально появился в Самарской области, в Бурятии проект реализуется при поддержке правительства и регионального «Народного фронта», – пояснила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

Вход на мероприятие осуществляется по пригласительным билетам, сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.

Возрастное ограничение: 12+.

концерт митинг Улан-Удэ военнослужащие день защитника Отечества выставка

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ состоится фестиваль-конкурс народных инструментов
В Улан-Удэ состоится фестиваль-конкурс народных инструментов
Общество, 17.02.2023
К участию приглашаются исполнители, мастера и композиторы
В Бурятии продолжается чемпионат по ледовым автогонкам
В Бурятии продолжается чемпионат по ледовым автогонкам
Общество, 17.02.2023
Четвёртый этап состоится в эту субботу в окрестностях Улан-Удэ
На Байкале и Хубсугуле разыграют хоккейный «Кубок двух озёр»
На Байкале и Хубсугуле разыграют хоккейный «Кубок двух озёр»
Общество, 17.02.2023
Соревнования запланированы на конец марта
В Улан-Удэ проведут митинг-концерт ко Дню защитника Отечества
В Улан-Удэ проведут митинг-концерт ко Дню защитника Отечества
Общество, 17.02.2023
Зрителями концерта станут военнослужащие, ветераны боевых действий и семьи участников СВО
Тувинок допустили к новогодним ритуальным кострам
Тувинок допустили к новогодним ритуальным кострам
Общество, 17.02.2023
Им рекомендуют посетить обряд «Сан салыры» у строящегося буддийского храма-монастыря
На берегу Байкала высадят сосны и лиственницы
На берегу Байкала высадят сосны и лиственницы
Общество, 17.02.2023
Лесовосстановление в бухте Песчаная проводится на месте лесного пожара 2015 года
В Улан-Удэ снимают клип о Сагаалгане
В Улан-Удэ снимают клип о Сагаалгане
Общество, 17.02.2023
Увидеть его можно будет 21 февраля
В Чите открылся приют для более 1000 собак
В Чите открылся приют для более 1000 собак
Общество, 17.02.2023
В нём принимают как бездомных животных, так и тех, от кого отказались владельцы
Бурятские борцы завоевали 38 медалей на чемпионате ДФО
Бурятские борцы завоевали 38 медалей на чемпионате ДФО
Общество, 17.02.2023
На чемпионат, который принимал Улан-Удэ, съехались сильнейшие борцы из шести дальневосточных регионов. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
На улицах Иркутска появился рестайлинговый троллейбус
На улицах Иркутска появился рестайлинговый троллейбус
Общество, 17.02.2023
В других городах России новый «Адмирал» ещё не эксплуатировался
В Бурятии прошёл республиканский турнир по шахматам
В Бурятии прошёл республиканский турнир по шахматам
Общество, 17.02.2023
Соревнования проводились в городе Закаменск
В Бурятии разыгран ветеранский кубок по лёгкой атлетике
В Бурятии разыгран ветеранский кубок по лёгкой атлетике
Общество, 17.02.2023
Спортсмены республики завоевали 14 наград
Нацмузей Бурятии рассказал о планах на 2023 год
Нацмузей Бурятии рассказал о планах на 2023 год
Общество, 17.02.2023
Особое внимание учреждение уделит юбилею республики

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^