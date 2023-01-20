Российский писатель Иван Соловьёв презентует в Улан-Удэ свою книгу

Новая книга писателя посвящена российским военнослужащим
8 февраля в Национальной библиотеке Бурятии состоится презентация новой книги российского писателя и общественного деятеля Ивана Соловьёва «Красные линии».
- В рамках творческой встречи Иван Соловьев расскажет о своей только что вышедшей книге и ответит на вопросы гостей. Военно-приключенческая повесть «Красные линии» посвящена российским военнослужащим, - рассказали в библиотеке.
Мероприятие состоится в музыкально-литературной гостиной 8 февраля, начало в 17:00.
Возрастное ограничение 12+
Справка:
Иван Соловьёв (род. 22 августа 1970) — российский государственный и общественный деятель, юрист, учёный-правовед, писатель, сценарист. Доктор юридических наук, профессор. Заслуженный юрист Российской Федерации.
Советник председателя правления Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России. Член научно-консультативного совета Следственного комитета Российской Федерации (2013—2019). Руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в Российской Федерации (2016—2018). Полковник милиции в отставке (2012).
Имеет два высших образования: история и юриспруденция (обе специальности получил в МГУ им. М.В. Ломоносова).
Является автором нескольких художественных книг и ряда научных книг по налогообложению, праву, экономике.
Бывший муж Наталии Поклонской, экс-прокурора Республики Крым.
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