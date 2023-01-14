В Бурятии морозная погода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Улан-Удэ днём -28 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, 14 января по республике переменная облачность, преимущественно без осадков, утром и днём по северному Прибайкалью небольшой снег. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с.



Температура ночью -33,-38, местами до -41,-46, по Прибайкалью при облачности -23,-28, днём -25,-30, местами -31,-36, по Прибайкалью при снеге до -17,-22.



В Улан-Удэ без осадков со слабым ветром погода. Температура ночью -34,-36, днём -26,-28.

