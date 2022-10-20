Заболеваемость коронавирусом в Бурятии медленно растёт

Суточный прирост приближается к 40



По данным управления Роспотребнадзора, на утро 20 октября в Бурятии зарегистрировано 37 новых больных COVID-19. Днём ранее сообщалось о 33 заражённых, до этого – о 25.



Общее число случаев заболеваний с начала пандемии на сегодня составляет 151 766. Из них 46% (69 855) приходится на жителей Улан-Удэ.



Коронавирус унёс жизни 3081 пациента. За прошедшие сутки летальных случаев не зарегистрировано.



Сегодня в больницах лечатся 78 пациентов, за предыдущие сутки госпитализировано 11 человек. В реанимации находятся 13 больных, 11 из которых старше 65 лет.



На амбулаторном лечении и наблюдении находится ещё 246 человек.

