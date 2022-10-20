Суточный прирост приближается к 40
По данным управления Роспотребнадзора, на утро 20 октября в Бурятии зарегистрировано 37 новых больных COVID-19. Днём ранее сообщалось о 33 заражённых, до этого – о 25.
Общее число случаев заболеваний с начала пандемии на сегодня составляет 151 766. Из них 46% (69 855) приходится на жителей Улан-Удэ.
Коронавирус унёс жизни 3081 пациента. За прошедшие сутки летальных случаев не зарегистрировано.
Сегодня в больницах лечатся 78 пациентов, за предыдущие сутки госпитализировано 11 человек. В реанимации находятся 13 больных, 11 из которых старше 65 лет.
На амбулаторном лечении и наблюдении находится ещё 246 человек.
Заболеваемость коронавирусом в Бурятии медленно растёт
Общество, Фото:
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