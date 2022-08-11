Школьники Улан-Удэ посоревнуются в конкурсе плакатов

В столице Бурятии пройдёт конкурс «Я против экстремизма и терроризма!»
С 12 сентября в Улан-Удэ открывается приём творческих работ на ежегодный конкурс «Я против экстремизма и терроризма!». Оценивать работы будут по двум номинациям: лучший рисунок и плакат.
Принять участие могут школьники: первая группа – 7-е, 8-е классы; вторая группа – 9-е, 10-е и 11-е классы. Победители и призёры будут награждены подарочными сертификатами и дипломами. Награждение пройдёт в очном формате.
Конкурс состоится в три этапа:
1. Сбор конкурсных работ с 12 по 26 сентября;
2. Работа комиссии по подведению итогов с 27 сентября по 3 октября;
3. Награждение победителей в рамках мероприятий, посвящённых Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
Конкурсные работы предоставляются участниками конкурса или законными представителями участника по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Советская,23, каб. 17. Работы помещаются в специально оборудованный ящик с надписью «Я против терроризма и экстремизма!».
Ознакомиться с положением можно в группе комитета по образованию администрации Улан-Удэ в «ВКонтакте», сообщает пресс-служба ведомства.
Возрастное ограничение 12+
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