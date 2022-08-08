Заявки принимаются до 11 августа
13 августа в Улан-Удэ пройдут соревнования по баскетболу 3х3 «Оранжевый мяч». Турнир проведут на уличной площадке Бурятского республиканского педагогического колледжа.
К соревнованиям допускается команда из 4 человек (три игрока на площадке и один запасной). К участию допускаются команды 6 возрастных категорий:
- Юноши 2006-2008 гг.р.;
- Девушки 2006-2008 гг.р.;
- Юниоры 2004-2005 гг.р.;
- Юниорки 2004-2005 гг.р.;
- Мужчины старше 19 лет;
- Женщины старше 19 лет.
Онлайн-заявки принимаются до 11 августа на электронную почту: [email protected] 13 августа с 9:00 состоится комиссия по допуску участников.
- Изменение сроков проведения соревнований возможно по причине неблагоприятных погодных условий, а также в зависимости от ситуации в регионе с коронавирусной инфекцией, - сообщает федерация баскетбола РБ.
Возрастное ограничение 0+
В Улан-Удэ проведут соревнования по баскетболу 3х3
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