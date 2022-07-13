Введены в эксплуатацию Читинская и Черновская станции
Две солнечные электростанции запустили в столице Забайкалья. Объекты расположены в Черновском районе Читы. Их строительство завершилось в июле этого года.
Общая мощность Читинской и Черновской станций – 70 мегаватт. Объекты сданы в эксплуатацию 1 июля и уже вышли на оптовый рынок электроэнергии и мощности.
Электростанции построены за счёт средств инвестора. Отметим, что инвестиционный проект реализуется через оптовый рынок электрической энергии. Благодаря его реализации общий объём налоговых поступлений в бюджет Забайкалья за 15 лет составит около 3 миллиардов рублей. Планируется, что за счёт средств, полученных от аренды земель, казна краевой столицы ежегодно будет пополняться более чем на 3 миллиарда рублей.
После ввода в эксплуатацию двух новых объектов доля солнечных электростанций в структуре генерирующих мощностей составит 6%. К 2025 году показатель может достигнуть 20%.
Как сообщает краевое министерство ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи, Забайкалье является одним из наиболее перспективных регионов в развитии солнечной генерации. Солнечная активность в регионе более чем в три раза превышает показатели инсоляции в среднем по России и в Европе.
В Чите запустили две солнечные электростанции
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