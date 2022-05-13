Монголия и Венгрия проведут совместные археологические раскопки

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Учёные хотят доказать, что население двух стран являются потомками хунну



Институт археологии академии наук Монголии и научно-исследовательский институт Венгерской академии наук подписали меморандум о взаимопонимании. В рамках меморандума будет реализован проект «Изучение исторических и культурных связей между азиатскими хунну и европейскими гуннами», а также археологические изыскания гробниц хунну в местности Ар Гунт.



В 2021 году в местности Бэлхийн Ам были раскопаны около 20 древних захоронений хунну, а этим летом также в Ар Гунте планируют раскопать около 20. Основная цель – изучить ДНК человеческих останков из гробниц, чтобы доказать, что население Монголии и Венгрии имеют одно происхождение или являются потомками хунну.



- В результате совместных археологических раскопок мы ожидаем, что сможем доказать, что народы Венгрии и Монголии имеют одно и то же происхождение, - заявил генеральный директор научно-исследовательского института Венгрии Лугошши Габор.



Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», в древнем венгерском языке широко использовались слова нынешнего монгольского языка. В Венгрии также есть деревня, где люди называют себя потомками короля Аттилы. Исследователи говорят, что некоторые изображения из гробниц хунну, найденные в Монголии, также присутствуют на предметах одежды и домашнего быта сельчан этой деревни.



- Институт археологии академии наук Монголии сотрудничает с Венгерским институтом исследований с 2021 года. В прошлом году в сотрудничестве со столичным департаментом культуры и искусств был реализован проект «Гробницы знати хунну местности Бэлхийн Ам», и при поддержке научно-исследовательского института Венгрии был проведён генетический анализ образцов человеческих костей из гробницы. В этом году совместная археологическая экспедиция проведёт раскопки небольших гробниц мирных жителей хунну в районе местности Ар Гунт. Раскопки планируем начать в июне этого года, - пояснил директор института археологии академии наук Монголии Г. Эрэгзэн.

