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В Бурятии одобрили меры поддержки детям, чьи отцы погибли на спецоперации

В Бурятии одобрили меры поддержки детям, чьи отцы погибли на спецоперации
Общество, 
Дети в том числе получат оплату учёбы в любом вузе

26 апреля на сессии Народного Хурала Бурятии приняли закон по поддержке семей с детьми военнослужащих – участников спецоперации.

Закон предполагает социальную поддержку для детей погибших или получивших инвалидность вследствие военной травмы военнослужащих, принимавших участие в специальных военных операциях в ЛНР, ДНР и на территории Сирийской Арабской Республики. В том числе из бюджета Бурятии будет оплачена учёба детей погибших военных в любом российском вузе.

- По инициативе главы Бурятии законопроект включает оказание социальной поддержки семьям военнослужащих, проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющих специальное звание полиции, принимавших участие в специальной военной операции не только на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, а также выполнявших специальные задачи на территории Сирийской Арабской Республики, - сообщила министр социальной защиты населения Бурятия Татьяна Быкова.

Законом предлагается предусмотреть меры социальной поддержки детей военнослужащих, включающие:

- зачисление в республиканские государственные и муниципальные дошкольные и общеобразовательные организации, а также в организации отдыха детей и их оздоровления во внеочередном порядке;

- зачисление на обучение в профессиональные образовательные организации, находящиеся в ведении Бурятии по программам среднего профессионального образования за счёт средств республиканского бюджета, за исключением приёма на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия творческих способностей, физических и (или) психологических качеств;

- оплата за счёт средств республиканского бюджета полной стоимости обучения при получении высшего образования впервые в федеральных государственных образовательных организациях.




спецоперация на Украине семьи

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