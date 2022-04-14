Средства пойдут на пошив бурятских национальных костюмов
Региональное отделение общероссийской общественной организации ветеранов уголовно-исполнительной системы Бурятии выиграло грант минсоцзащиты республики на сумму 190 тысяч рублей. Деньги направят на проект «Традиции бурят», сообщает пресс-служба исполнительного ведомства.
Планируется, что выделенные средства пойдут на пошив бурятских национальных костюмов для хора ветеранов уголовно-исполнительной системы «Отрада» и вокально-инструментального ансамбля «Мы вместе», а также на концертный тур в районы республики.
В Бурятии ветераны УФСИН выиграли грант
Общество, Фото:
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