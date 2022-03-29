В Слюдянском районе отпраздновали юбилей семейной жизни супругов Марковых
В Слюдянском районе Иркутской области супруги Марковы Александр Павлович и Вива Александровна отметили бриллиантовую свадьбу – 60 лет семейной жизни.
Юбиляры оба родом из Иркутской области. Александр Павлович родился в селе Буреть Боханского района, Вива Александровна на станции Утулик Слюдянского района. После школы Александр Павлович ушёл служить в ВМФ, после двух лет Тихоокеанского и двух лет Балтийского флотов вернулся в родную деревню. Вива Александровна поступила в техникум Иркутска на бухгалтерское отделение, после его окончания в 1961 году приехала работать в Буреть.
Александр, увидев идущую по селу Виву, влюбился с первого взгляда. Знакомство состоялось на танцах в местном клубе, свадьбу сыграли в марте. У четы Марковых 3 детей, 1 внук, 5 внучек и 6 правнуков. В 1963 году семья переехала в Слюдянский район, позднее перебрались в город Байкальск.
Сегодня Александр Павлович и Вива Александровна на заслуженном отдыхе. Вива Александровна является участницей многих выставок и конкурсов по прикладному творчеству, вяжет, вышивает, рисует.
От лица службы ЗАГС Иркутской области супругам вручены приветственный адрес и приглашение на железный юбилей, по традиции их имена занесены в почётную книгу юбиляров семейной жизни города. Также поздравить юбиляров пришёл глава Байкальского городского поселения, сообщает служба ЗАГС Иркутской области.
Байкальская семья отметила «бриллиантовую» свадьбу
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