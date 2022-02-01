Каждая поликлиника получила по автомобилю
Ухудшение эпидситуации из-за короновирусной инфекции в столице Бурятии побудило администрацию Улан-Удэ выделить шесть автомобилей городским поликлиникам №№ 1,2,3,4,5,6.
Медики поликлиник будут выезжать на машинах от мэрии по адресам на вызовы горожан.
Водители проходят все необходимые процедуры и медкомиссию для допуска к работе, затем их распределяют по учреждениям города. Отмечается, что они работают в тандеме с врачами, которые обслуживают маломобильных граждан, беременных, пожилых людей и детей.
Это не первый подобный жест от мэрии Улан-Удэ: в прошлом году администрация оказывала содействие медицинским работникам, волонтёрам в развозе продуктов и лекарств нуждающимся жителям, также выделив транспорт.
Мэрия Улан-Удэ выделила автомобили поликлиникам
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