Мэрия Улан-Удэ выделила автомобили поликлиникам

Каждая поликлиника получила по автомобилю



Ухудшение эпидситуации из-за короновирусной инфекции в столице Бурятии побудило администрацию Улан-Удэ выделить шесть автомобилей городским поликлиникам №№ 1,2,3,4,5,6.



Медики поликлиник будут выезжать на машинах от мэрии по адресам на вызовы горожан.



Водители проходят все необходимые процедуры и медкомиссию для допуска к работе, затем их распределяют по учреждениям города. Отмечается, что они работают в тандеме с врачами, которые обслуживают маломобильных граждан, беременных, пожилых людей и детей.



Это не первый подобный жест от мэрии Улан-Удэ: в прошлом году администрация оказывала содействие медицинским работникам, волонтёрам в развозе продуктов и лекарств нуждающимся жителям, также выделив транспорт.

