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В Улан-Удэ вновь регулярно «забывают» вывозить мусор

В Улан-Удэ вновь регулярно «забывают» вывозить мусор
Общество,  Фото:предоставлено местным жителем
Жители Загорска жалуются, что мусор не вывозят почти месяц

В редакцию «Байкал-Daily» вновь обратился житель посёлка Загорск с «мусорной» проблемой. В октябре этого года по неизвестным причинам региональный оператор «ЭкоАльянс» перестал вывозить мусор с участка мужчины и его соседей. Продолжалось это месяц. После публикации статьи регоператор вновь приступил к выполнению своих обязанностей.

Так продлилось месяц, сейчас ситуация повторилась.

- У нас в первую неделю не вывезли мусор, я им звоню, а они не отвечают. Вторую неделю не вывозят, опять звоню, и такая же «беда». На позапрошлой неделе дозвонился до них, и я говорю: «У нас уже скоро месяц будет, как не вывозят мусор». Она мне говорит: «Я сейчас перезвоню диспетчеру, узнаю в чём дело». Я звонил в четверг, а они в пятницу не приехали, у нас обычно по пятницам забирают. Также на прошлой неделе также в четверг дозвонился, говорю: «Завтра пятница, уже месяц завтра будет», а она мне отвечает, что опять диспетчеру позвонит. Позвонила или не позвонила, я не знаю, но опять тишина. Сейчас вот пошла пятая неделя, - рассказал «Байкал-Daily» местный житель Игорь Мандреев.

Когда вывоз мусора прекратился, мужчина предположил, что дело в снеге. После снегопадов к участкам местных жителей довольно трудно подняться из-за крутого подъёма. Но дорогу давно расчистили и посыпали песком, а мусоровозов так и нет.

- После публикации статьи они начали приезжать, каждую неделю приезжали, забирали, нормально всё было. Продлилось это ровно месяц. Я уже давай с ними ругаться, говорю: «У вас как-то выборочно? Скажите, чтобы мы знали», - продолжает возмущаться мужчина.

В «ЭкоАльянс» на вопрос о причинах задержки вывоза мусора «Байкал-Daily» пояснили, что информация перевозчику передана и твёрдые коммунальные отходы должны забрать.

- Просим прощения за задержку с вывозом ТКО, - добавили в «ЭкоАльянс».

Причины, по которым мусор регулярно не вывозится, до сих пор не известны.


мусор

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