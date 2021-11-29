В Бурятии декабрь начнётся с пасмурной погоды

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Местами ожидаются слабые метели



Ноябрь подходит к завершению. В этом году он радовал жителей Бурятии относительно тёплой погодой – не было привычных крепких сибирских морозов. Первый месяц зимы в республике начнётся с метелей, морозы будут, но не сильно суровые, местами даже прогнозируются плюсовые температуры.



Завтра, 30 ноября, по республике облачно с прояснением, местами небольшой снег, ночью по Прибайкалью и Баргузинской долине умеренные снегопады. Ветер западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -16,-21, местами -6,-11, по северо-востоку до -26,-31, днём -3,-8, местами -13,-18.



В среду, 1 декабря, прогнозируется переменная облачность, местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного снегопада. Ветер западный 6-11, утром и днём в отдельных районах 15-20 м/с, слабые метели. Температура ночью -13,-18, местами -23,-28, по Прибайкалью -5,-10, днём -3,-8, по Прибайкалью местами до +2, по северной половине -12,-17.



В четверг, 2 декабря, также облачно, местами небольшой снег, по северной половине до умеренного снегопада. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-20 м/с, слабые метели. Температура ночью -13,-18, местами -3,-8, по северу и юго-западу до -23,-28, днём -1,-6, местами -11,-16.

