В рамках собрания прошло награждение отличившихся семей
25 сентября в Кяхтинском районе Бурятии прошёл традиционный слёт замещающих семей.
- Это шестое по счету масштабное событие, которое объединяет многодетных приёмных и замещающих семей района. Мы собрались в живописном месте – в селе Кудара-Сомон. Около 50 человек приехало на мероприятие, а больше половины – это приёмные дети… – рассказала инициатор проведения слёта, руководитель клуба замещающих семей «Гармония» Лариса Космынина. - Слёт – значимое событие для семей, принявших на воспитание детей, организатором которого выступили сами приёмные семьи села Кудара-Сомон, сёл Семеновка и Дунгуй. Здесь семьи находят друзей, они как никто другой могут понять друг друга, ведь проблемы в их семьях схожие. Задачей специалистов является научить родителей не отворачиваться, не опускать руки, а искать выход из сложных жизненных ситуаций.
Началось мероприятие в местном доме культуры, где школьники показали семьям театр бурятской, русской моды и творческие номера. Опытом работы с замещающими семьями поделилась психолог службы сопровождения замещающих семей Анастасия Курикалова, она показала видеофильмы об успешных приёмных семьях и о детях, которые мечтают обрести семью. Итогом собрания стало награждение успешных приёмных семей.
Затем дети и их родители отправились в храм в честь иконы Божией Матери, где староста храма Лариса Дурхисанова провела познавательную экскурсию. Во второй половине дня гостей ждала спортивная программа с конкурсами и соревнованиями под открытым небом в лесном массиве вблизи села Кудара Сомон.
Как сообщает пресс-служба министерства соцзащиты Бурятии, в Кяхтинском районе насчитывается 34 приёмных семьи, где воспитывается 98 приёмных детей. Из них 15 – это многодетные семьи (70 детей), которые воспитывают от 3 до 10 детей. За 2021 год в районе создано 5 таких семей.
В Кяхтинском районе Бурятии состоялся слёт замещающих семей
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