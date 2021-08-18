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В Улан-Удэ восстановлено движение трамвая №4

В Улан-Удэ восстановлено движение трамвая №4
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Ремонт трамвайных путей завершили раньше срока

Капитальный ремонт трамвайных путей на пересечении проспекта 50 лет Октября и улицы Гагарина в Улан-Удэ закончен с опережением графика, сообщили в пресс-службе мэрии.

В связи с этим восстановлено движение трамвая №4 по обычному маршруту, с конечной остановкой на ЛВРЗ, сообщает МУП «Управление трамвая».

Ремонт начался в ночь с 11 на 12 августа. МУП «Управление трамвая» производило ремонт собственными силами, без привлечения подрядных организаций. С 13 августа временно вводился новый трамвайный маршрут №3. Он следовал по маршруту: Шишковка – Элеватор – Конечная ЛВРЗ - Элеватор - Шишковка.
трамвай

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