Ремонт трамвайных путей завершили раньше срока
Капитальный ремонт трамвайных путей на пересечении проспекта 50 лет Октября и улицы Гагарина в Улан-Удэ закончен с опережением графика, сообщили в пресс-службе мэрии.
В связи с этим восстановлено движение трамвая №4 по обычному маршруту, с конечной остановкой на ЛВРЗ, сообщает МУП «Управление трамвая».
Ремонт начался в ночь с 11 на 12 августа. МУП «Управление трамвая» производило ремонт собственными силами, без привлечения подрядных организаций. С 13 августа временно вводился новый трамвайный маршрут №3. Он следовал по маршруту: Шишковка – Элеватор – Конечная ЛВРЗ - Элеватор - Шишковка.
В Улан-Удэ восстановлено движение трамвая №4
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