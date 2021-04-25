В Забайкальском крае убит начальник регионального управления ФСИН









Накануне в правоохранительные органы поступило сообщение об убийстве двух человек в Карымском районе Забайкалья. Было возбуждено уголовное дело.По имеющимся данным, сегодня днём на одном из охотничьих угодий в ходе конфликта местный работник выстрелами из ружья убил двоих человек. В числе погибших – начальник управления ФСИН по Забайкальскому краю Евгений Шихов.- На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В связи с большим резонансом происшествия работу следователей на месте возглавил и.о. руководителя регионального следственного управления Алексей Вольный. Также на месте убийства работают следователи-криминалисты следственного управления, - сообщают в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.Подозреваемый задержан, с ним проводится работа. На месте происшествия изучаются и изымаются следы и предметы, имеющие значение для следствия.Расследованием уголовного дела занимаются следователи отдела по расследованию особо важных дел.