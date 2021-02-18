Улан-удэнца наказали за поддельные водительские права

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Парень купил удостоверение через интернет



21-летний житель Улан-Удэ признан виновным в приобретении поддельного водительского удостоверения.



В суде установлено, что в апреле 2020 года молодой человек за 35 тысяч рублей на интернет-сайте купил поддельное водительское удостоверение.



В июле прошлого года парень, управляя автомобилем, направился в Бичурский район. Во время остановки транспорта сотрудниками ДПС осуждённый в качестве документа предъявил поддельное водительское удостоверение, которое в ходе проверки инспекторами изъято.



Суд назначил виновному наказание в виде ограничения свободы сроком на 5 месяцев с возложением ограничений не выезжать за пределы муниципального образования, не изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного органа, куда являться 1 раз в месяц.



Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

