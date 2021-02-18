 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 февраля

17 февраля

Популярное

Улан-удэнца наказали за поддельные водительские права

Улан-удэнца наказали за поддельные водительские права
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Парень купил удостоверение через интернет

21-летний житель Улан-Удэ признан виновным в приобретении поддельного водительского удостоверения.

В суде установлено, что в апреле 2020 года молодой человек за 35 тысяч рублей на интернет-сайте купил поддельное водительское удостоверение.

В июле прошлого года парень, управляя автомобилем, направился в Бичурский район. Во время остановки транспорта сотрудниками ДПС осуждённый в качестве документа предъявил поддельное водительское удостоверение, которое в ходе проверки инспекторами изъято.

Суд назначил виновному наказание в виде ограничения свободы сроком на 5 месяцев с возложением ограничений не выезжать за пределы муниципального образования, не изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного органа, куда являться 1 раз в месяц.

Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
прокуратура водители суд приговор
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ оштрафовали иностранца из-за закрытых границ
В Улан-Удэ оштрафовали иностранца из-за закрытых границ
Общество, 18.02.2021
Мужчина не смог вовремя покинуть страну
На Байкале проведут чемпионат России по ловле на мормышку со льда
На Байкале проведут чемпионат России по ловле на мормышку со льда
Общество, 18.02.2021
Соревнования состоятся с 17 по 22 марта в Ольхонском районе
Западноевропейский канал покажет музей декабристов в Чите
Западноевропейский канал покажет музей декабристов в Чите
Общество, 18.02.2021
Сюжетом для передачи станет история Ивана Анненкова и Полины Гёбль
Улан-удэнцы смогут сдать кровь в субботу
Улан-удэнцы смогут сдать кровь в субботу
Общество, 18.02.2021
Служба крови Бурятии организует рабочую субботу
В Улан-Удэ потеплеет до -2 градусов
В Улан-Удэ потеплеет до -2 градусов
Общество, 18.02.2021
По югу Бурятии ожидается до +5
В Улан-Удэ проходит конкурс видеороликов о героях
В Улан-Удэ проходит конкурс видеороликов о героях
Общество, 17.02.2021
Мероприятие посвящено Дню защитника Отечества
Агинский округ примет всероссийский турнир по вольной борьбе
Агинский округ примет всероссийский турнир по вольной борьбе
Общество, 17.02.2021
В рамках соревнований состоится абсолютное первенство по бурятской борьбе
В Иркутск приедут лучшие сборные мира по хоккею с мячом
В Иркутск приедут лучшие сборные мира по хоккею с мячом
Общество, 17.02.2021
Получено подтверждение от всех команд группы «А» об участии в чемпионате
В Бурятии продолжается конкурс военных связистов
В Бурятии продолжается конкурс военных связистов
Общество, 17.02.2021
Стартовал второй этап конкурса «Уверенный приём»
Агинский округ на выставке овец в Улан-Удэ представят 11 хозяйств
Агинский округ на выставке овец в Улан-Удэ представят 11 хозяйств
Общество, 17.02.2021
В Бурятии в июне пройдёт очередная Сибирско-Дальневосточная выставка овец и коз
Центробанк принимает предложения по монете в честь Иркутска
Центробанк принимает предложения по монете в честь Иркутска
Общество, 17.02.2021
Десятирублёвая монета выйдет в серии «Города трудовой доблести»
В Бурятии завершился региональный этап танкового биатлона
В Бурятии завершился региональный этап танкового биатлона
Общество, 17.02.2021
Окружной этап конкурса состоится в середине марта
Строительство центра единоборств в Улан-Удэ закончат в октябре
Строительство центра единоборств в Улан-Удэ закончат в октябре
Общество, 17.02.2021
Ввод комплекса в эксплуатацию намечен на начало ноября
В Улан-Удэ впервые посадят деревья миндаля
В Улан-Удэ впервые посадят деревья миндаля
Общество, 17.02.2021
В столице Бурятии заявили об амбициозных планах озеленения
В Забайкалье ветеринары спасли хищную птицу
В Забайкалье ветеринары спасли хищную птицу
Общество, 17.02.2021
В настоящее время её жизни и здоровью ничего не угрожает

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^