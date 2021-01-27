Мероприятие проведут в дистанционном формате
В Чите с 1 февраля по 29 апреля пройдёт конкурс хореографического искусства «Хрустальный башмачок - 2021». В связи с распространением коронавирусной инфекции мероприятие состоится в видеоформате.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- Классический танец (ансамбль, малая форма, соло);
- Народный танец (ансамбль, малая форма, соло);
- Народный стилизованный танец (ансамбль, малая форма, соло);
- Спортивно-эстрадный танец (ансамбль, малая форма, соло);
- Эстрадный танец (ансамбль, малая форма, соло);
- Современный танец (ансамбль, малая форма, соло);
- Уличный танец (ансамбль, малая форма, соло).
С 1 февраля по 1 апреля пройдёт приём заявок и видеоматериалов. С 1 по 28 апреля состоится просмотр видеоматериалов, также начнёт работать жюри, которое подведёт итоги. 29 апреля будут объявлены победители и вручены подарков участникам. Об этом сообщает комитет культуры администрации Читы.
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В Чите состоится конкурс хореографического искусства «Хрустальный башмачок»
Общество, Фото:
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