В Чите состоится конкурс хореографического искусства «Хрустальный башмачок»

Мероприятие проведут в дистанционном формате



В Чите с 1 февраля по 29 апреля пройдёт конкурс хореографического искусства «Хрустальный башмачок - 2021». В связи с распространением коронавирусной инфекции мероприятие состоится в видеоформате.



Конкурс проводится по следующим номинациям:

- Классический танец (ансамбль, малая форма, соло);

- Народный танец (ансамбль, малая форма, соло);

- Народный стилизованный танец (ансамбль, малая форма, соло);

- Спортивно-эстрадный танец (ансамбль, малая форма, соло);

- Эстрадный танец (ансамбль, малая форма, соло);

- Современный танец (ансамбль, малая форма, соло);

- Уличный танец (ансамбль, малая форма, соло).



С 1 февраля по 1 апреля пройдёт приём заявок и видеоматериалов. С 1 по 28 апреля состоится просмотр видеоматериалов, также начнёт работать жюри, которое подведёт итоги. 29 апреля будут объявлены победители и вручены подарков участникам. Об этом сообщает комитет культуры администрации Читы.



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