В Нижнеудинске сносят дома, разрушенные наводнением

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

В январе разобрано 44 дома



В городе Нижнеудинске Иркутской области сносят аварийные дома, которые были разрушены во время наводнения в 2019 году. В январе в подтопленной части города разобрали 44 индивидуальных дома. Их владельцы получили свидетельства и приобрели новое жильё, старые дома были заброшены.



Средства на снос – 2,5 млн рублей – выделили из областного бюджета. За счёт средств муниципального образования разобрано 24 аварийных многоквартирных дома, которые также пострадали во время наводнения. Более 60 строений собственники снесли самостоятельно. Работа по сносу аварийных домов будет продолжена. Для освободившейся территории будет разработан план комплексного развития.



В рамках восстановления в городе обновляют сети тепло-, водо- и электроснабжения. В этом году начнутся работы по реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения, средства на реализацию мероприятий в бюджете заложены в полном объёме. Стартует создание нового водозаборного сооружения мощностью 13 тыс. куб. м в сутки. Идёт разработка проекта реконструкции электрических сетей центральной части города в районе правого берега реки Уда. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

