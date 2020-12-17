В республике предполагается расширить меры соцподдержки участников трудового фронта, не признанных инвалидами
В Бурятии собираются бесплатно обеспечить нуждающихся тружеников тыла комнатными креслами-колясками с ручным приводом и креслами-стульями с санитарным оснащением. 16 декабря правительством Бурятии был поддержан законопроект, предполагающий расширение перечня технических средств реабилитации.
- У ветеранов военного тыла из-за ослабленной моторики опорно–двигательного аппарата возрастает потребность не только в протезно-ортопедических изделиях (обувь, бандаж, корсет, костыли, трости), но и требуется их частичное замещение техническими средствами реабилитации, - отметила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - Сегодня в республике проживает 4244 участников трудового фронта, из них 890 человек не являются инвалидами. Ветераны, признанные инвалидами, техническими средствами реабилитации обеспечиваются за счёт средств фонда социального страхования. Предлагаем нуждающихся тружеников тыла, не являющихся инвалидами, обеспечивать креслами-колясками и креслами-стульями за счёт средств республиканского бюджета.
Проект закона РБ «О внесении изменения в статью 25 Закона Республики Бурятия «Об отдельных полномочиях органов государственной власти Республики Бурятия» согласован со всеми заинтересованными органами власти и вносится на январскую сессию Народного Хурала республики.
После принятия изменений в указанный закон, пройдут предусмотренные законодательством процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), этапы заключения контрактов и поставок. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.
В Бурятии труженикам тыла раздадут комнатные кресла-коляски
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