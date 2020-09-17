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В Бурятии прошёл год с открытия музея истории Иволгинского дацана

В Бурятии прошёл год с открытия музея истории Иволгинского дацана
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Среди уникальных экспонатов, например, ступня Будды будущего Майтреи

Ровно год назад был открыт музей истории Иволгинского дацана, об этом факте сегодня в Facebook напомнила пресс-секретарь дацана Алла Намсараева.

- Мы работали над ним вместе с сотрудниками Национального музея Бурятии и ИМБиТа в течение года по президентскому гранту. А на открытие к нам приехали учёные из Санкт-Петербурга, Москвы, Тывы, Калмыкии, Иркутской области и Забайкальского края, которые сначала выступили с докладами на круглом столе, а потом ознакомились с экспозицией, - поделилась воспоминаниями пресс-секретарь Иволгинского дацана.

Традиционную красную ленточку на открытии перерезали XXIV Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев и старейший сотрудник музея истории Бурятии, многолетний хранитель буддийской коллекции Светлана Бардалеева. Любопытно, что Хамбо Лама также впервые увидел музей вместе с гостями. Экспонаты вызвали у него неподдельный интерес.

В музее показана история российского буддизма с момента его появления, через становление, самые сложные времена и возрождение. Есть и уникальные экспонаты, например, ступня Будды будущего Майтреи (Майдари) из Анинского дацана, деревянные скульптуры работы Санжи-Цыбик Цыбикова, основоположника знаменитой оронгойской школы мастеров, танка Будды Шакьямуни - личный подарок Иволгинскому дацану от Далай Ламы XIV, а также кочерга, которую, согласно легенде, во время специального ритуала завернул в узел Хамбо Лама Этигэлов, когда благословлял казаков на защиту Отечества во время Первой мировой войны. Вас порадуют и удивят многие наши экспонаты.

Музей расположен в здании Буддийского университета на территории Иволгинского дацана.
музей Иволгинский дацан
 
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