В Бурятии открылся музей истории Иволгинского дацана

- Сегодня очень замечательное событие, музей здесь был и раньше, но благодаря президентскому гранту удалось отремонтировать помещение и составить такую интересную экспозицию. Хочу сказать, что у нас в Национальном музее хранится богатейшая коллекция и буддийской скульптуры, и танки, и старинных буддийских книг. Все это благодаря тому, что ламы, верующие, весь бурятский народ собирал эти экспонаты на протяжении многих лет. Мы очень рады, что появилось ещё одно место притяжения дли жителей республики и туристов, - поделилась министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.





В помещении музея соблюдён температурный режим, есть плотные шторы, которые не пропускают свет. Также созданы два фондохранилища, в которых спрятаны шкафы с экспонатами, которые не вошли в экспозицию. В каждой витрине есть ящики, в которых в будущем также можно будет хранить предметы.





- Хамбо Лама Этигэлов благословлял казаков, которые отправлялись на Первую мировую войну. Он провел особый ритуал, и, обладая сиддхами, то есть сверхъестественными силами, он завернул эту кочергу вот таким образом. Интересно, что все казаки вернулись с войны и сложили песню на бурятском языке. Если перевести на русский язык, там примерно такой текст: «Спасибо Хамбо Ламе, который нас благословил и именно силой его молитвы мы все вернулись назад», - рассказала пресс-секретарь дацана Алла Намсараева.





























































17 сентября состоялось торжественное открытие музея истории Иволгинского дацана «Хамбын Хүрээ». Музей расположился в здании Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» им. Д.Д.Заева в Иволгинском дацане.Иволгинский дацан совместно с Национальным музеем Бурятии стали победителями фонда президентских грантов 2018 года и с ноября прошлого года совместно работали над этим проектом.Иволгинский дацан, являющийся центром традиционного российского буддизма с 1946 года, располагает 600 уникальными историческими экспонатами, которые не были оформлены в выставку и были недоступны для широкого круга интересующихся.Согласно выигранному гранту на создание музея дацана, работа велась параллельно по нескольким направлениям: ремонт помещения, закупка специального оборудования, создание условий для хранения, описание экспонатов, частичная оцифровка, аннотированные переводы некоторых текстов, создание постоянно действующей экспозиции.В новом музее представлено около 300 экспонатов из множества стран - подарки дацану от буддийских делегаций, дары, преподнесённые Хамбо Ламам, фотографии, скульптуры, танки и макеты.- На выставке представлены подарки из Шри-Ланки, Лаоса, Вьетнама, Кореи, Таиланда, Бутана, Бангладеша и других стран. Мы, как буддисты Махаяны, привыкли к одному, а тут у нас буддийские статуи Хинаяны – в этом особенность и красота. Сколько я служил в Иволгинском дацане – я видел эти экспонаты, а сегодня пришел – не узнаю их. Раньше они хранились в темном помещении с треснутыми стенами, мы боялись туда водить людей. Здесь представлена история нашего дацана, деятельность наших Хамбо Лам, фотографии и подарки гостей, здесь много чего есть. Я очень рад, что жители Бурятии и гости смогут приходить сюда, - поделился Хамбо Лама Дамба Аюшеев.Одна из витрин посвящена XII Пандито Хамбо Ламе Даши-Доржо Этигэлову. На ней представлен принадлежащий Хамбо Ламе головной убор и кочерга, почти свернутая узлом – про неё существует легенда:Самый уникальный предмет в экспозиции, по мнению Татьяны Бороноевой, является танка, подаренная Далай-ламой XIV в 1979 году. На её обороте можно увидеть отпечаток рук и личную подпись Далай-ламы.- Проект уникален тем, что это очень важный опыт – опыт взаимодействия религиозной и светской организаций. Идея пошла от Национального музея, ведь мы всегда знали, что у дацана есть музей, но он находился в деревянном доме и, как бы, уходил в забвение. Мы переживали, думали, что же станет со всеми экспонатами? Как сохранить наследие? Наши мысли сошлись с руководством Иволгинского дацана, и мы вместе, благодаря гранту, смогли осуществить проект. Наши сотрудники приготовили электронный каталог - около 300 предметов описаны и сфотографированы, так что следующий этап – издание каталога, - рассказала директор Национального музея Бурятии Татьяна Бороноева.