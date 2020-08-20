В Бурятии возобновляют свою работу школы приёмных родителей

27 августа обучение продолжит школа в Бичурском центре помощи детям



В Бурятии с 27 августа обучение в школе подготовки кандидатов в замещающие родители на базе Бичурского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, вновь будет возобновлено. В период действия ограничительных мероприятий школа приостанавливала свою работу.



В 2019 году обучение здесь прошли 16 жителей Бичурского района, в первом полугодие 2020 года – 7 человек.



- В настоящее время в Бичурском районе подготовка граждан осуществляется по очной и очно-заочной формам. В ходе занятий потенциальные замещающие родители узнают, какими качествами необходимо обладать для успешного взаимодействия с ребёнком, потерявшим семью; что переживают дети, попавшие в детский дом и что надо сделать, чтобы малыш быстрее адаптировался к новой жизни, – раскрывает суть работы школы директор Бичурского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей Игорь Савельев.



По окончанию подготовки кандидатам выдается свидетельство о подготовке лиц, желающих принять в свою семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей, которое действительно на всей территории Российской Федерации. Далее после создания приёмной семьи родители всегда могут обратиться за помощью в школу.



Пройти подготовку в школе приёмных родителей можно, обратившись по адресу: с. Бичура, ул. Соломенникова, дом 8. Справки по телефонам: 8 (301-33) 41-2-45, 8-924-550-75-22.



Всего в республике действуют 17 школ подготовки кандидатов в замещающие родители на базе учреждений социального обслуживания семьи и детей и одного учреждения дополнительного образования. В 2019 году свидетельство о прохождении обучения получили 600 человек, из них замещающими родителями стали 335 человек.



- Школа приёмных родителей – это курсы компетенции для будущих приёмных родителей, усыновителей и опекунов. В школе максимально полно и подробно знакомят с правами и обязанностями приёмных родителей, с ожидаемыми трудностями при создании замещающей семьи и работе с ребёнком, о путях их преодоления, помогают разобраться в себе и понять, что действительно стоит за желанием стать приёмным родителем, - сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.



В Бурятии сегодня 1799 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей получили возможность жить и воспитываться в семье.



- Благодаря приёмным родителям, а их в республике 929, и поддержке государства ребята из организаций социальной помощи семье и детям обретают второй дом, где их любят, дарят им заботу и ласку, – отметила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - Все приёмные родители являются получателями мер соцподдержки: это ежемесячная выплата на содержание ребенка, ежемесячная денежная выплата приёмной семье с тремя и более детьми, компенсация расходов за оплату ЖКУ и другие.



