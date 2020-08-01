Обеспечить студентов и преподавателей масками должны университеты
Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным требованием. Об этом заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в ходе онлайн-совещания с ректорами российских вузов. Сообщение об этом опубликовало и министерство образования и науки Бурятии на своём сайте.
Обеспечить студентов и преподавателей масками должны университеты.
- Ношение масок будет обязательным требованием. Это позволит организовать учебный процесс, соблюдая правила профилактики новой коронавирусной инфекции, - сказал Валерий Фальков.
Студенты и преподаватели, у которых подтверждено наличие антител к вирусу, могут посещать занятия без масок, однако в этом случае необходимо предоставить соответствующую справку.
При чтении лекций преподаватели масками могут не пользоваться.
В университетах должны появиться приборы для дезинфекции воздуха, а измерение температуры станет обязательным.
Отметим, вузам отдали право самостоятельно решать, начнут ли они образовательный процесс в сентябре.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на утро 1 августа зарегистрировано 4159 случаев заражения COVID-19. За сутки выявили ещё 36 больных. За всё время выздоровели 3426 человек, умер 41 больной.
Накануне главный санитарный врач республики Сергей Ханхареев обратился к жителям. Он, в частности, отметил: «Я понимаю ваше настроение – мы все устали от коронавирусной инфекции. Сегодня многие пренебрегают мерами профилактики и думают, что болезнь обойдёт их стороной. Это подтверждается тем, что в наших торговых сетях, в общественном транспорте и в других общественных местах никакие меры безопасности не применяются». Главный санврач призвал соблюдать масочный режим и гигиену рук.
К слову, в школах Бурятии учебный год может начаться в очно-заочном формате, об этом сообщил на днях министр образования Баир Жалсанов.
В Бурятии студентов и преподавателей вузов заставят носить маски
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Обеспечить студентов и преподавателей масками должны университеты
«Заиграл новыми красками», - поделился митрополит Савватий
Двойную радугу сняли спортсмены, занимавшиеся сапсёрфингом
Также продлены больничные для работающих пенсионеров
Смелые пловцы отправятся из Выдрино в Листвянку
Всех пациентов перевели в другой инфекционный стационар
Днём ожидается небольшой дождь
Участники спортивного мероприятия получат именные дипломы
Рекультивация свалок планируется на 2023-2024 годы
Стоимость более 50 востребованных населением продуктов останется неизменной до октября
В ней не рекомендуется купаться и заниматься спортом
Для безопасности зрителей заполняемость зала не будет превышать 50%
Также в нём планируют разместить штаб и колл-центр волонтёрского движения
Они состоятся на полигоне ВВО «Бурдуны»
Президент даст поручение «Газпрому» рассмотреть проект строительства газохимического комплекса