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В Бурятии студентов и преподавателей вузов заставят носить маски

В Бурятии студентов и преподавателей вузов заставят носить маски
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Обеспечить студентов и преподавателей масками должны университеты

Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным требованием. Об этом заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в ходе онлайн-совещания с ректорами российских вузов. Сообщение об этом опубликовало и министерство образования и науки Бурятии на своём сайте.

Обеспечить студентов и преподавателей масками должны университеты.

- Ношение масок будет обязательным требованием. Это позволит организовать учебный процесс, соблюдая правила профилактики новой коронавирусной инфекции, - сказал Валерий Фальков.

Студенты и преподаватели, у которых подтверждено наличие антител к вирусу, могут посещать занятия без масок, однако в этом случае необходимо предоставить соответствующую справку.

При чтении лекций преподаватели масками могут не пользоваться.

В университетах должны появиться приборы для дезинфекции воздуха, а измерение температуры станет обязательным.

Отметим, вузам отдали право самостоятельно решать, начнут ли они образовательный процесс в сентябре.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на утро 1 августа зарегистрировано 4159 случаев заражения COVID-19. За сутки выявили ещё 36 больных. За всё время выздоровели 3426 человек, умер 41 больной.

Накануне главный санитарный врач республики Сергей Ханхареев обратился к жителям. Он, в частности, отметил: «Я понимаю ваше настроение – мы все устали от коронавирусной инфекции. Сегодня многие пренебрегают мерами профилактики и думают, что болезнь обойдёт их стороной. Это подтверждается тем, что в наших торговых сетях, в общественном транспорте и в других общественных местах никакие меры безопасности не применяются». Главный санврач призвал соблюдать масочный режим и гигиену рук.

К слову, в школах Бурятии учебный год может начаться в очно-заочном формате, об этом сообщил на днях министр образования Баир Жалсанов.


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