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Главный санврач Бурятии: «Думают, что коронавирус обойдёт стороной»

Главный санврач Бурятии: «Думают, что коронавирус обойдёт стороной»
Общество, 
Главный санитарный врач республики Сергей Ханхареев обратился к жителям

Сегодня главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев обратился к жителям республики с призывом соблюдать все предписанные меры – масочный режим, гигиену рук и социальную дистанцию. Он отметил, что понимает, что люди уже устали от пандемии коронавирусной инфекции.

- Эпидемиологическая ситуация у нас в республике продолжает оставаться напряжённой. Я понимаю ваше настроение – мы все устали от коронавирусной инфекции. Сегодня многие пренебрегают мерами профилактики и думают, что болезнь обойдёт их стороной. Это подтверждается тем, что в наших торговых сетях, в общественном транспорте и в других общественных местах никакие меры безопасности не применяются, - сказал Сергей Ханхареев.

Как сообщал «Байкал-Daily», 27 июля оперштаб принял решение об усилении профилактических мероприятий в торговых предприятиях, в том числе крупных продовольственных сетях. Они официально получили право не допускать в торговые залы клиентов без масок

- Наверное, это личное убеждение и право каждого – думать так. Но когда я вижу реально болеющих людей, когда анализирую статистику за сутки, дни, месяцы, когда у нас в республике, к сожалению, есть летальные случаи – у меня не возникает сомнений в нужности проводимых мероприятий, - подчеркнул главный санитарный врач.

По состоянию на 31 июля в Бурятии число случаев заражения COVID-19 выросло до 4123. За сутки выявили ещё 42 больных коронавирусом. Выздоровели 3384 человека, умер 41 больной.

- Чтобы снизить риски дальнейшего распространения инфекции, я прошу вас обеспечить безопасность вашего здоровья. Правила очень простые – носить маски, обрабатывать руки и соблюдать дистанцию. Не подвергайте опасности ваших близких и окружающих, это зависит только от вас, - заключил Сергей Ханхареев.



Накануне заместитель руководителя управления Роспотребнадзора Елена Кузьмина сообщила, что коронавирус расходится по Бурятии в основном через домашние очаги – таких зафиксировано 277. 

Также жителей республики предупредили, что осенью этого года ожидается необычное сочетание комбинации вирусов гриппа А, Б и коронавируса. В связи с этим в Бурятии, как и по всей стране, должен быть создан так называемый коллективный иммунитет, который предполагает вакцинацию более 60% населения. Вакцинация начинается в сентябре, поставка новой вакцины стартует через две недели. 
коронавирус профилактика
 
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