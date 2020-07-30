В Бурятии учебный год может начаться в очно-заочном формате

Окончательное решение примут в середине августа



В Бурятии в настоящий момент решают, в каком формате начнётся новый учебный год в условиях пандемии коронавируса. Министр образования и науки Баир Жалсанов сегодня рассказал, что рассматриваются сразу несколько сценариев, в том числе очно-заочное обучение.



Дело в том, что постановление главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня предписывает определённые требования к инфраструктурной обеспеченности образовательных учреждений для начала учебного года. Так, до 31 декабря 2020 года все школы будут возобновлять работу с соблюдением конкретных условий.



В школах должны быть дезинфицирующие средства для проведения генеральных уборок, антисептики для обработки рук - оборудования должны быть установлены на входе в учреждение, у пищеблока и у санузлов. Также должна быть организована обязательная термометрия



- Мы ведём подсчёт необходимых финансовых средств, первое совещание по этому вопросу уже прошло на прошлой неделе у первого зампреда правительства Игоря Зураева. В понедельник состоится ещё одно совещание, где будут определены объёмы для приобретения всего необходимого, - рассказал Баир Жалсанов.



Также в школах должны быть установлены рециркуляторы для обеззараживания воздуха: «другой вопрос – в каждом ли кабинете мы сможем их установить, или только в местах массового скопления детей, вроде фойе», объяснил министр.



- Самое важное – мы не должны допускать пересечения потоков. Для этого необходимо разведение звонков, расписание уроков. Поэтому обучение не будет в традиционном формате, что первый урок начался в 8:15 и все дети пошли на первый урок. Такого уже не будет. Также в постановлении прописано кабинетное закрепление за каждым классом, то есть классы не будет менять кабинеты, за исключением тех уроков, где необходимо обеспечение – физика, химия, физкультура, - рассказывает Баир Жалсанов.



По его словам, если в малокомплектных сельских школах развести потоки не составляет труда, то в городских школах этот вопрос становится самым сложным.



- В этой связи мы рассматриваем разные варианты, сценарии, в том числе очно-заочное обучение в школах. Например, две параллели две недели обучаются в школе, другие две в заочной форме, и так далее, - привёл пример министр.



Он сообщил, что к середине августа на заседании оперштаба власти примут окончательное решение о формате начала учебного года.





