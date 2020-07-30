В Бурятии учебный год может начаться в очно-заочном формате

Окончательное решение примут в середине августа
В Бурятии в настоящий момент решают, в каком формате начнётся новый учебный год в условиях пандемии коронавируса. Министр образования и науки Баир Жалсанов сегодня рассказал, что рассматриваются сразу несколько сценариев, в том числе очно-заочное обучение.
Дело в том, что постановление главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня предписывает определённые требования к инфраструктурной обеспеченности образовательных учреждений для начала учебного года. Так, до 31 декабря 2020 года все школы будут возобновлять работу с соблюдением конкретных условий.
В школах должны быть дезинфицирующие средства для проведения генеральных уборок, антисептики для обработки рук - оборудования должны быть установлены на входе в учреждение, у пищеблока и у санузлов. Также должна быть организована обязательная термометрия
- Мы ведём подсчёт необходимых финансовых средств, первое совещание по этому вопросу уже прошло на прошлой неделе у первого зампреда правительства Игоря Зураева. В понедельник состоится ещё одно совещание, где будут определены объёмы для приобретения всего необходимого, - рассказал Баир Жалсанов.
Также в школах должны быть установлены рециркуляторы для обеззараживания воздуха: «другой вопрос – в каждом ли кабинете мы сможем их установить, или только в местах массового скопления детей, вроде фойе», объяснил министр.
- Самое важное – мы не должны допускать пересечения потоков. Для этого необходимо разведение звонков, расписание уроков. Поэтому обучение не будет в традиционном формате, что первый урок начался в 8:15 и все дети пошли на первый урок. Такого уже не будет. Также в постановлении прописано кабинетное закрепление за каждым классом, то есть классы не будет менять кабинеты, за исключением тех уроков, где необходимо обеспечение – физика, химия, физкультура, - рассказывает Баир Жалсанов.
По его словам, если в малокомплектных сельских школах развести потоки не составляет труда, то в городских школах этот вопрос становится самым сложным.
- В этой связи мы рассматриваем разные варианты, сценарии, в том числе очно-заочное обучение в школах. Например, две параллели две недели обучаются в школе, другие две в заочной форме, и так далее, - привёл пример министр.
Он сообщил, что к середине августа на заседании оперштаба власти примут окончательное решение о формате начала учебного года.
В Бурятии учебный год может начаться в очно-заочном формате
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Вакцинация начнётся в сентябре
Окончательное решение примут в середине августа
Стали известны подробности дела Дмитрия Баирова, связанного со Стивеном Сигалом
В Роспотребнадзоре заявили, что к сентябрю необходимо снизить уровень заболеваемости коронавирусом в Бурятии
С 1 августа Россия возобновляет авиасообщение Великобританией, Турцией и Танзанией
Имя новому питомцу дадут посетители
Необычная акция состоится в субботу
С прихожанами храмов самых разных конфессий провели беседы о коронавирусе
Работников офисов теперь просят носить маски в коридорах
Нелли Рандаловна, несмотря на свои годы, ведёт активный образ жизни
От гуляющих по центру села коз стоит невыносимый запах
Также будет проведён конкурс на лучший эскиз памятника
Шкальные ручные весы признали предметом культурной ценности
Бывший сумоист выложил фотографию, умилившую пользователей
Мужчину неоднократно садился за руль в алкогольном опьянении