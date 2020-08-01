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В Бурятии выявили ещё 36 больных коронавирусом

В Бурятии выявили ещё 36 больных коронавирусом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В основном COVID-19 расползается через домашние очаги

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 1 августа зарегистрировано 4159 случаев заражения COVID-19. Из них по Улан-Удэ – 2340.

За сутки выявили ещё 36 больных. Девять человек обратились к врачам из-за признаков ОРВИ, а все остальные были контактными лицами, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными больными COVID-19.

Круг контактных лиц составляет 943 человека.

За всё время успешно завершили лечение и выписались из больниц 3426 человек. За минувшие сутки выздоровели 42 человека.

С начала пандемии умер 41 больной. Последние летальные исходы произошли ещё 25 июля, так что прошла уже почти неделя без смертей.

На сегодня проходят лечение в стационарах республики 306 больных. На амбулаторном лечении находятся ещё 386 пациентов с лёгким течением болезни.

Число госпитализированных детей снизилось с 18 до 16-ти. Их состояние удовлетворительное.

В отделениях реанимации находятся 11 человек, из них на ИВЛ – четверо.

- Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 974 койки, занято 315, в том числе с лабораторно подтверждённым COVID-19 – 306, свободно 659 коек. Занятость коечного фонда составляет 32,3%, - сообщили в республиканском оперштабе.

Как сообщал «Байкал-Daily», коронавирус расходится по Бурятии в основном через домашние очаги. Больше всего болеют люди среднего возраста – от 40 до 65 лет.

Накануне главный санитарный врач республики Сергей Ханхареев обратился к жителям. Он, в частности, отметил: «Я понимаю ваше настроение – мы все устали от коронавирусной инфекции. Сегодня многие пренебрегают мерами профилактики и думают, что болезнь обойдёт их стороной. Это подтверждается тем, что в наших торговых сетях, в общественном транспорте и в других общественных местах никакие меры безопасности не применяются».



Недавно в Северобайкальске принудительно, через суд, госпитализировали больного коронавирусом, который не хотел ложиться в больницу. 
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